Vandalismus auf dem Oelberg : Videoüberwachung soll gegen Randalierer helfen

Siebengebirge Nachdem Unbekannte rund um die Gaststätte auf dem Oelberg-Plateau mehrfach ihr Unwesen getrieben haben, greift der Verschönerungsverein für das Siebengebirge zu drastischeren Maßnahmen. Kameras und ein neues Tor sollen dafür sorgen, dass die nächtlichen Zerstörungen aufhören.

Sonnenschirme zerstört

So seien 2020 bereits zwei Sonnenschirme am Gasthof auf dem Oelberg zerstört worden. Bei einem weiteren sei die Halterung so manipuliert worden, dass er bei einem Windstoß umgefallen sei und eine Frau verletzt habe. In einem weiteren Fall sei ein Stuhl angesägt worden. Der wirtschaftliche Schaden summiere sich alleine in diesem Jahr auf mehr als 1000 Euro. Gravierender noch wiege allerdings, dass die unbekannten Täter in Kauf nähmen, dass Menschen zu Schaden kommen.