Neuer Band beleuchtet Geschichte von Prachtbauten in Königswinter : Villen wie aus dem Bilderbuch

Einer der prachtvollen Häuser in Königswinter ist jenes, in dem die Adler-Apotheke untergebracht ist. Foto: Frank Homann

Königswinter Es gehört nur eine überschaubare Portion Fantasie dazu, aus einem Spaziergang eine Zeitreise zu machen: Mit dem neuen Buch „Königswinterer Häuser und Villen 1800 – 1914 – Klassizismus – Historismus“ gelingt dieser Trip in frühere Zeiten spielend.

Ein zauberhafter Streifzug durch die Altstadt – wer bei der Vorstellung des Buches „Königswinterer Häuser und Villen 1800 – 1914 – Klassizismus – Historismus“ im Siebengebirgsmuseum teilnahm, wäre wohl am liebsten gleich los, um die gedruckten Schönheiten „in echt“ in Augenschein zu nehmen. Werner Dahm hat dieses wunderschöne Werk mit vielen Aufnahmen, für die der Autor selbst und Fotograf und Architekt Hans Nettekoven auf den Auslöser gedrückt haben, verfasst und herausgegeben. Das Grafikbüro Schumacher Königswinter hat mit einer anspruchsvollen Gestaltung für das i-Tüpfelchen gesorgt.

Das ist Werner Dahm wichtig: „Vielleicht kann dieses Buch helfen, den Blick auf das in vielen Jahrhunderten geprägte Gesicht der Altstadt zu schärfen. Für den Erhalt des Stadtbildes ist ein Bewusstsein für den Wert der historischen Bausubstanz und der alten Siedlungsstruktur nötig, um daraus mit Blick auf heutige Anforderungen ein gutes Konzept zu entwickeln“, sagte der Autor. „Vorbildlich wären Altstadterhaltungsgesetze. Ein Denkmalpflegeplan wäre ein Anfang und könnte in ein Gesamtkonzept Altstadtentwicklung einfließen.“ Auch das Nachwort des Architekten Nettekoven ist ein Appell, den Schutz der denkmalwerten Bausubstanz zu organisieren.

Rheinromantik zieht

Gäste in ihren Bann

Die besonders glanzvolle Entstehungszeit dieser Gebäude verspricht dem Leser eine abwechslungsreiche Lektüre, die von 230 Abbildungen in Szene gesetzt wird. Königswinter war damals im Umbruch – der Steinabbau ging zurück, der Fremdenverkehr nahm Fahrt auf, denn die Rheinromantik zog viele in ihren Bann. Neben Einheimischen ließen sich auch betuchte Fabrikanten, Kaufleute und andere wohlhabende Bürger von außerhalb in Königswinter Villen für die Sommerfrische errichten oder für den Ruhestand. Das Stadtbild änderte sich damals. Bürgermeister August Mirbach, der von 1841 bis 1890 die Geschicke Königswinters lenkte, war in dieser Epoche prägend für die Entwicklung der Stadt – und freilich hat Werner Dahm auch dessen spätklassizistisches Haus, das gleichzeitig Amtssitz war, aufgenommen. Es ist die Nummer 473 an der Hauptstraße.

Der Autor beschreibt prägnant die architektonischen Stile, stellt den Bezug her zur gesellschaftlichen Entwicklung, ohne den Leser zu überlasten oder gar zu langweilen. Er macht aufmerksam auf bauliche Besonderheiten, die beim hastigen Gang durch die Stadt gar nicht auffallen. Dahm verpasst die „Sehbrille“ für das Kleinod, für das Außergewöhnliche – und zwar nicht nur an herausragenden Gebäuden, die per se im Mittelpunkt stehen wie vielleicht das Rathaus am Marktplatz, sondern hebt auch in Seitengassen verwunschene Schätze. Und so ist das Buch sowohl für den Einheimischen als auch für den Besucher von auswärts eine spannende Lektüre.