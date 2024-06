Orts- und Verschönerungsverein Von Bouleplatz bis Wartehäuschen – Seit 100 Jahren im Einsatz für Selhof

Hier, nahe der Kapelle Sankt Martin, hatte auch alles begonnen. Nach dem Ersten Weltkrieg gab es in Selhof einen „Uz-Club“. „Uzen“ ist Sellefer Platt und bedeutet Blödsinn treiben, den anderen veräppeln. Die Männer trafen sich nach harter Arbeit in der „Restauration zum St. Martin“. Und dieses Gasthaus lag direkt gegenüber der Kapelle, die damals ziemlich heruntergekommen war. Dieser marode Zustand des Selhofer Wahrzeichens störte die Stammtischbrüder gewaltig. So begannen sie, das kleine Gotteshaus in Eigenregie zu renovieren. Prompt schlossen sich weitere Mitbürger an. Gemeinsam gründeten sie den Orts- und Verschönerungsverein (OVVS).