Derya Gür-Seker (Grüne) : Wie NRW bis 2040 klimaneutral werden kann

Rhein-Sieg-Kreis Derya Gür-Seker tritt im Wahlkreis 26 - Rhein-Sieg-Kreis II an und will Bildung, Mobilität und Klimaschutz stärken.

Bei der Nennung ihrer drei Herzensthemen beginnt Derya Gür-Seker mit der Bildung: „Als Bildungsexpertin setze ich mich für einen echten Bildungsaufbruch in NRW ein mit Kitas, Schulen, inklusiver Bildung und einer starken dualen Ausbildung, die alle Kinder und Jugendlichen mitnimmt und fördert. Hierfür muss Bildung inklusiver, digitaler und moderner werden“, sagt die 1981 in Duisburg geborene Sprachwissenschaftlerin. Konkret müssten Erzieherinnen und Erzieher sowie Lehrkräfte gestärkt, Verwaltungsaufgaben verringert, die Ausstattung der Schulen verbessert, aber auch Kita- und OGS-Plätze in den Grundschulen ausgebaut werden.