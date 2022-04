Charlotte Echterhoff-Nikolidakis (SPD) : „Kita-Gebühren sind ungerecht“

Rhein-Sieg-Kreis Charlotte Echterhoff-Nikolidakis tritt im Wahlkreis 26 - Rhein-Sieg-Kreis II an und geht für die SPD ins Rennen.

„Ich möchte die Kita-Gebühren abschaffen“, sagt Charlotte Echterhoff-Nikolidakis. „Kita-Gebühren sind ungerecht, weil sie in jeder Stadt unterschiedlich sind“, weiß die 1985 in Meckenheim geborene SPD-Kandidatin. „Das sieht man schon innerhalb meines Wahlkreises: Eltern in Meckenheim zahlen bis zu achtmal so viel wie Eltern in Bad Honnef für einen Kita-Platz.“ Bei der Abschaffung sei es wichtig, die ausreichende Finanzierung der Kitas zu gewährleisten. Das Nachbarland Rheinland-Pfalz zeige, dass das möglich ist: „Dort sind kostenfreie Kitas ein eingelöstes Versprechen“, so die Wissenschaftliche Referentin, die in Sankt Augustin lebt.