FDP-Minister für den Wahlkreis RSK II : Andreas Pinkwart möchte die „weltbeste Bildung“

Rhein-Sieg-Kreis Der FDP-Kandidat Andreas Pinkwart geht als einziger der Kandidatenriege im Wahlkreis als amtierender Minister ins Rennen.

„Bildung ist der Schlüssel für die persönliche Entfaltung jedes einzelnen und die Innovationskraft unseres Landes“, schreibt FDP-Direktkandidat Andreas Pinkwart auf die Frage, was die ersten drei Dinge sind, die er machen wolle, wenn er Mitglied des Landtags ist. Als Einziger der Kandidatenriege im Wahlkreis 26 geht der in Alfter lebende Hochschullehrer als Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW in den politischen Wettbewerb um das Direktmandat.