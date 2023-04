Naturschutz im Siebengebirge So leisten Schafe und Ziegen einen Beitrag zur Artenvielfalt

Nicht zum ersten Mal setzt das Naturschutzprojekt des Rhein-Sieg-Kreises und der Stadt Bonn beim Naturschutz im Siebengebirge und in der Region auf vierbeinige Hilfe: In den Tagen nach Ostern macht sich im Auftrag von „Chance 7“ ein weiterer Schäfer mit seiner Wanderschafherde auf den Weg. Ziel ist die Beweidung verschiedener Flächen zwischen dem Ennert in Bonn und dem Eulenberg in Hennef als Beitrag zum Naturschutz. 200 Schafe und 20 Ziegen werden dafür bis Herbst unterwegs sein. Neben dem Schäfer werden die Tiere von Herdenschutzhunden begleitet. Besucher sollten sich darum zu ihrer eigenen Sicherheit nicht nähern, denn die Hunde verteidigen ihre Herde gegen Eindringlinge jeder Art, so die Mitteilung.