Winterwanderung im Siebengebirge : Der Bergische Weg von Oberpleis bis Stadt Blankenberg

Rhein-Sieg-Kreis Die Etappe des Bergischen Weges von Oberpleis nach Stadt Blankenberg lohnt sich. Abseits der überlaufenen Wanderrouten geht es über 18 Kilometer durch Wald, Wiesen und hübsche Dörfer.

Kondition und gutes Schuhwerk erforderlich

Die größte Steigung wartet gleich zu Beginn. Von Nonnenberg geht der Weg schon nach wenigen Metern in einen recht steilen Pfad über. Bevor man in den Wald eintaucht, lohnt sich ein Blick zurück: Der Oelberg als höchster Berg des Siebengebirges wird den Wanderer auf dieser Etappe immer wieder begleiten.

Basalt vom Steinbruch Hühnerberg

Die Wanderung führt nun, stets leicht bergab und die Landstraße von Oberpleis nach Eudenbach querend, durch eine abwechslungsreiche Wald- und Wiesenlandschaft. Zum ersten Mal geht der Blick Richtung Hanfbachtal, das uns später noch für längere Zeit begleiten wird. Das Fichtensterben hat auch dort zu manchem Kahlschlag geführt. In Bennerscheid verlassen wir den Wald oder das, was von ihm noch übriggeblieben ist.

Abstecher zum Haus Neuglück

In dem kleinen Ort zweigt der Bergische Weg hundert Meter zu früh ab – es lohnt sich noch ein kleiner Abstecher zum Haus Neuglück. Um das Jahr 1850 erbaut, besticht das Anwesen durch eine Vielfalt architektonischer Formen. Das ehemalige Wohnhaus für die Steiger der nahen Zinkminen war nach dem Zweiten Weltkrieg ein Ausflugslokal und wird heute zum Teil als Tagungs- und Seminarhaus genutzt. Der französische Dichter Guillaume Apollinaire arbeitete an diesem Ort ein Jahr lang als Hauslehrer.

Manchmal fehlen Markierungen

Nach der Überquerung der Landstraße zweigt der Weg im weiteren Verlauf von der Straße Zum Altenfelderhof links in einen Wanderweg ab. Dort ist Aufmerksamkeit geboten, da die Markierung fehlt. Nun geht es über einen sich in schönen Windungen durch den Wald schlängelnden Weg durch das zwischen den Schuhen raschelnde Laub hinab ins Hanfbachtal. Dort erreicht man den Weiler Hermesmühle mit einigen hübschen Fachwerkhäusern. Anschließend verläuft der Weg etwa 300 Meter auf dem Fuß- und Radweg entlang der Landstraße, bevor er von der Straße abzweigt und dem Hanfbach folgt.

Durch Uckerath nach Süchterscheid

Anschließend geht es durch Uckerath und nach etlichen Kilometern in offener Landschaft zurück in den Wald. Kurz vorm Überqueren der Straße von Uckerath nach Süchterscheid ist erneut Aufmerksamkeit geboten. Der Weg zweigt nach rechts in ein Waldstück an, wo nach einem Kahlschlag nur noch wenige Bäume stehen. Den steil bergab führenden Pfad kann man manchmal nur erahnen, hin und wieder findet man auch eine Plakette an einem der seltenen Bäume.