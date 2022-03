Beliebtes Ausflugslokal im Siebengebirge : Wann das Milchhäuschen nach dem Umbau in die Saison starten kann

Seit vergangenem Sommer ist das traditionsreiche Ausflugslokal Milchhäuschen mitten im Siebengebirge geschlossen. Foto: Frank Homann

Siebengebirge Die Umbauarbeiten am Milchhäuschen dauern länger als geplant. Aber: Erste Feierlichkeiten sind schon terminiert.

Die Fassade kann sich schon wieder sehen lassen. Die Fensterläden leuchten in frischem Grün, am Mauerwerk sind die Schadstellen verputzt und frisch verfugt, auf der Terrasse ist der große Sonnenschirm quasi einsatzbereit. Beim zweiten und dritten Blick wird allerdings schnell klar: Bis im Milchhäuschen wieder Kaffee und Kuchen serviert werden, bleibt für Robert Rossa und Dieter Streve-Mülhens junior noch einiges zu tun. „Das Milchhäuschen ist ein großes Vermächtnis“, sagt Rossa.

Seit vergangenem Juli ist die beliebte Waldgaststätte mitten im Siebengebirge geschlossen. Nur in der Scheune ging bis Ende Oktober ab und zu das Licht an. „Wir haben hier im vergangenen Jahr acht Hochzeitsfeiern ausgerichtet“, erzählt Rossa. Der 37-jährige Veranstaltungskaufmann und Gastronom, der das Milchhäuschen künftig leiten soll, übernahm das Catering für die Veranstaltungen von Siegburg aus, wo er den Nordbahnhof an der Kronprinzenstraße betreibt.

Planen den Neustart im Sommer: Dieter Streve-Mülhens junior (l.) und Gastronom Robert Rossa. Foto: Frank Homann

Größere Außengastronomie Grünes Licht gibt es vom Naturschutzbeirat Keine Steine legt der Naturschutzbeirat des Rhein-Sieg-Kreises dem Ansinnen der Milchhäuschen-Betreiber in den Weg, die Außengastronomie an der Waldwirtschaft zu erweitern, respektive baulich zu verändern. Konkret geht um ein 115 Quadratmeter großes Areal vor der früheren Scheune. Der neue Pächter möchte die zum Teil betonierte und zum Teil geschotterte Unterlage durch ein wasserdurchlässiges Drainpflaster ersetzen. Da das Milchhäuschen im Naturschutzgebiet Siebengebirge liegt, benötigt er vom Naturschutzbeirat die Befreiung von den Verboten, die im Naturschutzgebiet vorherrschen. Vom Gremium gab es dafür einstimmig grünes Licht. Das neue wasserdurchlässige Pflaster dient laut Bauantrag der besseren Begehbarkeit der Fläche, außerdem könne sie besser sauber gehalten werden. Bislang naturbelassene Flächen werden nicht in Anspruch genommen. Mit Wohlwollen nahm der Naturschutzbeirat zur Kenntnis, dass der Bauherr sich bereit erklärt, die Betonplatte mit einer Größe von circa 65 Quadratmetern zu entfernen. Ferner soll die Außengastronomie mit einer 100 Meter langen Hecke eingegrünt werden. Schöne Wanderwege und Alternativen zur Einkehr gibt‘s im Siebengebirge zuhauf: Beides verbindet etwa Oberdollendorf. Es geht auf zehn Kilometer Länge an Weinbergen, Streuobstwiesen vorbei und durch Laubwälder hindurch. In Nieder- wie in Oberdollendorf können die heimischen Rebengewächse in zahlreichen Weinstuben und Gasthäusern verkostet werden. 25 Kilometer lang ist der Weg der zehn Bergaussichten. Auf der Strecke warten das Nachtigallental, der Petersberg und Drachenfels. Mehr Ausflugstipps für die Region unter ga.de/freizeit. qm

Doch eigentlich hieß sein Kerngeschäft in den vergangenen Wochen: Aufräumen und Entrümpeln. Nach einer gerichtlichen Auseinandersetzung aufgrund ausstehender Pachtzahlungen hatte der vorherige Pächter im Frühjahr 2021 das Milchhäuschen räumen müssen. „Hier ist in 20 Jahren nichts passiert“, sagt Dieter Streve-Mülhens junior, Spross der „4711“-Familie, der das Traditionslokal 2002 von der Peter Mülhens Erbengemeinschaft erwarb und seinerzeit umfangreich renovieren ließ.

Nach einem Wasserschaden musste der alte Eichenboden im Gastraum entfernt werden. Im April wird der neue Boden verlegt. Foto: Frank Homann

Ein Großteil der Innen­einrichtung von der Theke bis zur Küche war nach der Übernahme im vergangenen Sommer unbrauchbar, die Leitungen waren marode. Hinzu kam ein massiver Wasserschaden im Gastraum, der die Eichendielen ruinierte. „Bis in den Dezember zogen sich die Verhandlungen mit der Versicherung hin“, so Streve-Mülhens. „Erst danach konnten wir den Boden endlich entfernen.“

Rund 80 Kubikmeter Müll und Schrott, so schätzt Rossa, mussten allein in den ersten Wochen entsorgt werden. Noch immer steht hinter dem Ausflugslokal, kaum sichtbar von den Wanderwegen aus, ein großer Container für Bauschutt, ein zweiter ist bereits bestellt. „Wir sind ja hier mitten im Naturschutzgebiet“, so Rossa. „Da ist allein schon die Entsorgung so großer Müllmengen aufwendiger als andernorts.“

Und dann wären da auch noch Auflagen und ausstehende Genehmigungen etwa der Naturschutzbehörden und des Lebensmittelamts. „Das Gebäude wieder instandzusetzen, zugleich aber auf die erforderlichen Genehmigungen zu warten, ist immer auch eine Frage der Reihenfolge“, sagt Streve-Mülhens und gibt zu: „Das ist ein manchmal ganz schön zäher Spagat.“ Doch die Beiden bleiben optimistisch, aus dem traditionsreichen Milchhäuschen wieder ein Schmuckstück zu machen. Bis ins Jahr 1912 reicht dessen Geschichte als Ausflugslokal zurück, der Ursprung jedoch lag wohl beim Gut Elsigerfeld, das erstmals 1826 erwähnt wurde und wirtschaftlich mit dem Burghof am Drachenfels verbunden war.

Trotz aller Schwierigkeiten macht die Sanierung Fortschritte. „Diese Woche beginnt der Maler mit den Putzarbeiten in den Innenräumen“, sagt Rossa und inspiziert mit kritischem Blick eine der zart vergilbten Wände im Gastraum. Im April soll der neue Holzboden verlegt werden – natürlich wieder Eiche. Noch offen ist, wann die neue Theke geliefert wird. Mit den Brauereien laufe derzeit die Abstimmung. Das nächste große Projekt ist die Küche. „Bis Ende April hoffen wir, die Innenräume fertig zu haben“, so Streve-Mülhens. „Dann sieht es hier schon ganz anders aus.“ Spätestens zum 1. Juli, so die weitere Planung, wird dann auch zunächst die Schankkonzession vorliegen, um wieder Kaffee, Kuchen und Waffeln im Milchhäuschen anbieten zu können.