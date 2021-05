Neue Pumpe am Weiher ist alleine keine Lösung : Weiher in Heisterbacherrott ist in schlechtem Zustand

Weiher in Heisterbacherrott ist in schlechtem Zustand

Heisterbacherrott Die Stadt Königswinter will die Ursache der Verschmutzung des Heisterbacherrotter Gewässers beseitigen, um den Weiher vor dem Umkippen zu bewahren.

Tote Fische trieben in den vergangenen Wochen auf dem Heisterbacherrotter Weiher, die Wasseroberfläche ist von einer Algenschicht überzogen. Das Gewässer befindet sich in einem katastrophalen Zustand (der GA berichtete), was unter anderem in den Sozialen Medien zu einem intensiven Austausch führte. Der Stadt wurde dabei zum Teil Untätigkeit vorgeworfen.

Am vergangenen Freitag ließ die Stadtverwaltung nun in dem Gewässer am Haus Schlesien eine neue Pumpe einbauen, nachdem die alte defekt war. „Mit der Pumpe halten wir das Wasser in Bewegung. Die Ursache ist damit allerdings nicht behoben“, stellte der Technische Dezernent Theo Krämer auf Nachfrage klar. In einer der nächsten Sitzungen des Bau- und Verkehrsausschusses möchte die Verwaltung mit der Politik nach Lösungen suchen, um das Problem an seinen Wurzeln anzugehen.