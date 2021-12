Mundart-Konzert des Kinder- und Jugendchors : Weihnachtsklassiker erklingen in Selhof „op Kölsch“

In der – wie viele sagen – schönsten Sprache der Welt, der rheinischen Mundart, sang etwa der Kinder- und Jugendchor in der Selhofer Kirche. Foto: Frank Homann

Bad Honnef Ein Kinderchor singt kölsche Mundart? „Jo dat“ könnte der Kinder- und Jugendchor Selhof auf diese Frage antworten. Traditional steht das Gesangsensemble schließlich mit der Kölner Kultband „Paveier“ zum kölschen Weihnachtskonzert auf der Bühne des Bad Honnefer Kurhauses. Doch jetzt gönnte sich der Chor einen „Soloauftritt“ (mit Verstärkung) in der Selhofer Kirche.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Roswitha Oschmann

Lieder und Geschichten op Kölsch – eine „Kölsche Weihnacht“ bescherte der Kinder- und Jugendchor der Pfarrgemeinde Sankt Martin in der Selhofer Kirche, in der bereits die Krippe aufgebaut war und die Lichter an den Weihnachtsbäumen leuchteten. Die 13 Kinder im Grundschulalter und die acht Fünft- bis Siebentklässler aus dem Jugendchor versetzten mit ihrem Auftritt die Besucher in festliche Stimmung. Selbst fieberten an diesem vierten Adventsonntag die kleinen Akteure ja schon dem Christkind entgegen.

Kinderchorleiterin Elisabeth Irmgartz hatte am Vortag mit ihrem Team die Weihnachtskrippe aufgebaut und in der Ferne der Landschaft vor Bethlehems Stall bereits Maria und Josef aufgestellt – Maria auf dem Esel sitzend und Josef das Tier an einer Leine führend. So stimmte auch diese Krippenszene auf das Fest ein. Und: Während der Veranstaltung wurde auch ein Fünf-Minuten-Film präsentiert, der im Zeitraffer den Aufbau der Krippe zeigt und bereits 2020 gedreht worden war.

Die KJG Selhof trug ebenfalls zum Erfolg der „Kölschen Weihnacht“ bei – die Jugendlichen rückten die Kirche mit warmer Beleuchtung ins rechte Licht. Die Idee dazu hatte die Chorleiterin bereits im vergangenen Jahr. Wegen Corona war die Umsetzung dann aber nicht möglich.

Schon sieben Mal hat der Kinderchor bei der gleichnamigen, traditionellen Veranstaltung der KG Halt Pol mit der Kölner Kultband „Paveier“ im Kursaal mitgewirkt. Mit den berühmten Paveiern gemeinsam auf der Bühne zu stehen – das waren stets Höhepunkte für die Nachwuchssänger aus Selhof. Nun zogen sie ihre eigene „Kölsche Weihnacht“ auf. Die Lieder hatten sie als Gäste der Paveier über die Jahre bereits im Repertoire. Die Großen sangen die Strophen, die Kleinen die Refrains der jeweiligen Weihnachtsklassiker.

So wie Familie Irmgartz beim Krippenbau immer auf „Familien-Power“ setzen kann, so hat Elisabeth Irmgartz auch beim Chor Unterstützung aus dem eigenen Anhang. Ihre älteste Enkelin, Corinna Hambuch, studiert Musik und betreut mittlerweile den Jugendchor. So ist für den Nachwuchs – wie schon beim Krippenbau – auch im Gesang gesorgt. 2022 hat die rührige Selhoferin Jubiläum – dann jährt sich zum 30. Mal die Gründung des Kinderchores von Sankt Martin.

Und so wie es beim Paveier-Weihnachtsauftritt immer „Paveier & Friends" heißt, so hatte auch der Kinder- und Jugendchor Verstärkung angeheuert: Chorkind-Vater Patrick Croce eröffnete den Auftritt der singenden „Rasselbande" mit einem Trompetenstück. Und Susanne Ritter und Elisabeth Irmgartz trugen Gedichte und Geschichten in der rheinischen Mundart vor. Das war so recht nach dem Geschmack der Besucher, die ebenso gespannt auf das Können der Chorkinder waren. Viele Eltern sowie Omis und Opis der Aktiven wollten sich das Ereignis nicht entgehen lassen.