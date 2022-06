„Mittelrhein Offroad“ ist längst kein Geheimtipp mehr : Weinfreunde kommen von weit her nach Rhöndorf

Gipfelstürmer im Offroad-T-Shirt : Aktion der Jungwinzer in Rhöndorf Ein Glas, ein Probierpass, ein Motto-T-Shirt und zur Sicherheit ein Regenschirm – das ist die Grundausstattung bei der Mittelrhein-Offroad der Jungwinzer in den Rhöndorfer Weinbergen. Zum zehnten Mal haben die Gipfelstürmer an diesem Wochenende in Sachen Wein an den Drachenfels geladen.