Weinlese im Siebengebirge beginnt : Winzer hoffen noch auf ein paar Sonnenstunden

Weinanbau im Siebengebirge

Die Wingerte am Drachenfels gehören zum Anbaugebiet Mittel-

rhein. Der Weinbau im Siebengebirge geht auf die Mönche des Klosters Heisterbach (ab 1189) zurück. Seit 1850 verlor er an Bedeutung. Von einst fast 500 Hektar Rebfläche sind rund 20 Hektar übrig geblieben. Sie werden unter der Lagenbezeichnung Drachenfels vermarktet.

Mehr als neun Hektar Rebfläche bewirtschaftet das Weingut Pieper an der Grenze zwischen Königswinter und Bad Honnef. Jesuiterhof und Altes Fährhaus in Königswinter sowie Betriebe in Rhöndorf gehören dazu. Das Weingut Broel in Rhöndorf setzt die Weinbautradition des Ortes fort, die beim Gut Domley bis 1742 zurückreicht. Auf 7,2 Hektar Rebflächen baut Winzerfamilie Blöser in Oberdollendorf seit 1696 Wein an.

Die Familie von Oliver Krupp, Bruchhausen, baut seit dem 17. Jahrhundert Wein an. Der Winzer bewirtschaftet eine Fläche von rund drei Hektar am Sonnenberg in Unkel.