200 Klappermädchen und -jungen sind im Einsatz : Wie in Linz die Holzklappern zwei Tage lang die Glocken ersetzen

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause starteten an Karfreitag wieder die Kapperläufe in Linz. Foto: Frank Homann

Linz Klipp klapp, klipp klapp so klappern die Mühlen nach einem deutschen Volkslied am rauschenden Bach. Für die Stadt Linz am Rhein ist das Klappern eine liebevoll gepflegte Tradition. Beides hat einen gemeinsamen Nenner – nämlich die akustische Wiedererkennung. BürgerInnen sowie Gäste werden in Linz am Rhein an den Kartagen durch das Klappern „ganz Ohr“ sein.

An Karfreitag und an Karsamstag ersetzen die Linzer Klapperläufe nach zweijähriger Coronapause wieder das Glockengeläut. Denn laut Überlieferung fliegen die Glocken über die Osterfeiertage nach Rom. Daher sorgen an beiden Tagen zahlreiche Klapperjungen und –mädchen mit ihren Klappergeräuschen drei Mal am Tag für die traditionelle Zeitansage – in diesem Jahr rund 200 Teilnehmer.

Mit großen Klapperschlegeln, einem Holzinstrument bei welchem ein Holzklöppel durch starkes Schwenken nach links und rechts bewegt wird, laufen Groß und Klein durch die Linzer Altstadt. Gestartet wird traditionell am Neutor beim Klapperjungen-Denkmal. Dieses erinnert alle Besucher von Nah und Fern an den liebevoll gepflegten österlichen Brauch.

Aufgereiht wie auf einer Perlenschnur laufen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aller Altersklassen hinter einander gereiht durch die „Bunte Stadt am Rhein“. Wer sich darin einreihen möchte und noch keine eigene Klapper besitzt, konnte sich bei der Tourist-Information Linz vorher eine Klapper ausleihen. Nach dem Osterfest sind die geliehenen Klappern bis zum Samstag, 30. April, bei der Tourist-Information Linz abzugeben.

Klapperläufe an Karsamstag starten um 6, 12 und 18 Uhr

Für die Klapperläufe durch Linz am Karsamstag setzen sich um 6 Uhr, 12 Uhr und 18 Uhr in Bewegung. Treffpunkt ist jeweils das Neutor an der Neustraße, respektive Asbacher Straße. Am Karsamstag sind die Laufpässe mitzubringen. Der traditionelle Empfang für die Kinder und Jugendlichen, die bei den Klapperläufen mitmachen, findet nach dem 12-Uhr-Lauf am Karsamstag, 16. April, in der Stadthalle oder coronabedingt vor dem historischen Rathaus statt. Schon traditionell wird die VR Bank Rhein-Mosel den Klapperjungen und -mädchen die Teilnehmermedaille überreichen.

Und: Die Tourist-Information Linz bietet am Ostersonntag, 17. April, und Ostermontag, 18. April, jeweils um 15 Uhr wieder einen kostenlosen Stadtrundgang durch die „Bunte Stadt am Rhein“ an. Wärmender Sonnenschein, duftende Krokusse und bunt blühende Osterglocken – endlich ist der Frühling da und lockt Groß und Klein in Freie um einfach mal die Seele baumeln zu lassen. „Entspanntes Bummeln, süßes Nichtstun auf sonnigen Plätzen und ein romantisches Altstadtflair kombiniert mit einer spannenden und humorvollen Zeitreise in das historische Linz“, heißt es bei der Tourist-Information. Denn nach zweijähriger Coronapause eröffnet der Linzer Klapperlauf zusammen mit den österlichen Stadtführungen endlich wieder die Saison.