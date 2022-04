Nike Gerochristodoulou im Kunstraum Bad Honnef : Wie inmitten eines sattblauen Traumes

Kunstraum Bad Honnef

Die Ausstellung im Kunstraum Bad Honnef ist bis zu Sonntag, 15. Mai, jeweils donnerstags und freitags von 16 bis 19 sowie samstags und sonntags zwischen 10 und 13 Uhr, zu sehen. Das nächste Junge-Klassik-Konzert an gleicher Stelle ist vorgesehen am Sonntag, 8. Mai, 17 Uhr. Es spielen Adrian Cygan, Violoncello, und Thomas Wormitt, Cembalo. Karten können bestellt werden unter ☏ 0228/629 086 64 oder per E-Mail an verena.dueren@gmx.de. oro