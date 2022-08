222 Kurse und Veranstaltungen : Wie sich im Siebengebirge Schauspielern oder Spanisch vom Sofa aus lernen lässt

Man sich auf eine Krisensituation, unser Foto zeigt das Frühjahrshochwasser 2021 in Linz, adäquat vorbereitet – gedanklich und mit Vorräten – zeigt ein Kursus der VHS Siebengebirge. Foto: Frank Homann

Siebengebirge Gibt es für das neue Semester besondere „Trends“ und erreicht der Fachkräftemangel auch die VHS Siebengebirge? Kommen Kurse nicht zustande, weil die Dozenten während des Lockdowns andere Betätigungsfelder gefunden haben? All dies fragen wir VHS-Leiter Andreas Meese.



160 Seiten randvoll mit spannenden und lehrreichen Angeboten – das neue Kursprogramm der Volkshochschule Siebengebirge hat es im wahrsten Sinne des Wortes in sich. 222 Kurse, Workshops, Veranstaltungen sind in dem Büchlein aufgelistet, das unter anderem in den Rathäusern erhältlich ist – vom „Heimwerker-Kurs für Frauen“ über „Outdoor-Fitness für Einsteiger“ und „Mandarin für Fortgeschrittene“ bis hin zum Kurs „Windows entrümpeln“ und zum „Schauspieltraining für Nicht-Schauspieler“.

Ein umfangreiches Paket mit 222 Kurse und Veranstaltungen hat VHS-Leiter Andreas Meese für das zweite Semester dieses Jahres geschnürt. Foto: Frank Homann

Auch wenn Corona noch nicht vorbei ist, liegt der Schwerpunkt in diesem Semester wieder auf Präsenz-Veranstaltungen. „Nach unserer Erfahrung der letzten drei Semester geht nichts über das gemeinsame Lernen von Angesicht zu Angesicht“, erklärt VHS-Leiter Andreas Meese. „Auch möchten die Leute wieder Präsenz-Veranstaltungen besuchen und Kontakt zu anderen Teilnehmern haben.“

Neue Hybrid-Kurse sind in der Planung

Vereinzelt werden aber auch weiterhin Online-Kurse angeboten, zum Beispiel ein Einsteiger-Kurs Spanisch. In naher Zukunft soll es, so Meese, auch Hybrid-Veranstaltungen geben, bei denen die Teilnehmer von Mal zu Mal entscheiden können, ob sie in Präsenz teilnehmen oder von zu Hause aus. „Man kann mit dem Tablet auf dem Sofa liegen und ist trotzdem voll dabei.“ An einem Gesamtkonzept wird gearbeitet, auch die technischen Voraussetzungen müssen geschaffen werden. „Wenn wir das machen, wollen wir es auch gut und richtig machen. Da sind wir dran“, so Meese.

VHS-Kurse Dozenten sind gesuchtes Gut Die VHS Siebengebirge sucht ab dem ersten Semester 2023 dauerhaft mehrere Dozentinnen und Dozenten für Koch- und Backkurse, die im Schulzentrum in Oberpleis stattfinden. Voraussetzungen sind gute Grundkenntnisse in der Zubereitung von Nahrungsmitteln – gerne auch von exotischen Gerichten – und Freude an der Vermittlung dieser Kenntnisse in Gruppen. Infos per E-Mail an kontakt@vhs-siebengebirge.de oder unter ☏ 02244/889-205. qg

Zurzeit bereitet sich die VHS auf den bevorstehenden Umzug in die ehemalige Paul-Moor-Schule vor, wo ihr neben einem Bürotrakt auch vier Unterrichtsräume sowie ein EDV-Raum zur Verfügung stehen. „Der Teppich liegt schon drin, aber ein paar Dinge gibt es noch zu tun“. Meese freut sich, dass die Geschäftsstelle künftig ganz nah an den Kursteilnehmern dran sein wird.

Sprachen und Gesundheitsthemen sind gefragt

Mit der Anmeldesituation ist der VHS-Leiter sehr zufrieden. Besonders stark nachgefragt sind Veranstaltungen in den Bereichen Gesundheit und Sprachen. „Für die Wassergymnastik gehen die Anmeldungen fast im Minutentakt ein.“ Für viele ältere Menschen sei das VHS-Angebot auch eine präventive Maßnahme gegen Vereinsamung. „Da sehen wir unsere Funktion genauso wie im qualifizierenden Bereich.“

Für die Junge VHS gibt es Angebote, die exakt auf junge Leute abgestimmt sind, zum Beispiel Programmieren lernen mit Minecraft. Bislang beschränken sich diese Kurse auf den EDV-Bereich, „aber wir würden auch gerne im Kunst- und Kulturbereich etwas für junge Leute anbieten“, so Meese.

Neue Dozenten mit neuen Ideen sind jederzeit gerne gesehen: „Wir sind offen für alles“. Die fachliche Qualifikation sollten die Dozenten allerdings nachweisen können. „Wir sind verpflichtet, das auch nachzuprüfen“, sagt Meese. Allerdings müsse man keine abgeschlossene Bäckerlehre vorweisen, um einen Brotback-Kurs anzubieten.

113 Dozenten bringen sich ihre Fähigkeiten in VHS Siebengebirge ein

Ideen für Kurs oder Veranstaltungen können im Gespräch mit der VHS-Leitung weiter ausgebaut werden; auch in didaktischer Hinsicht leisten Meese und sein Team Hilfestellung. 113 Dozenten gehören zurzeit zum VHS-Kollegium. Einige wenige seien während der Pandemie abgewandert, berichtete Meese. Im Sprachbereich stehe allerdings in ein bis zwei Semestern ein größerer Wechsel an. „Da werden gleich einige Dozenten altersbedingt aufhören.“

Neu in diesem Semester sind zwei vom Europäischen Sozialfond geförderte Projekte: „Perspektiven im Erwerbsleben“ ist eine vielfältige Beratung, die bei der beruflichen Neu-Orientierung Hilfe leistet, und mit „Bildungschecks“ können Einzelpersonen und Betriebe bis zu 50 Prozent der Weiterbildungskosten finanziert bekommen. Selbst sehr gespannt ist Meese auf einen Diskussionsabend mit Siebo Janssen zum Thema „Russland und der Ukraine – eine veränderte Weltlage“ Anfang November im Haus Bachem – eine Veranstaltung, bei der die Teilnehmer ausdrücklich um ihre Meinung gebeten werden, auch wenn es konträre Ansichten sind. „Wir wollen eine kommunikative Plattform der Verständigung bieten“, so Meese.

VHS-Kurse bereitet auf Krisensituationen vor

Um beim Thema Krisen zu bleiben: auch ein zweitägiges Seminar, das auf mögliche Krisensituationen vorbereitet, findet sich im neuen Programm – ein Kurs der sich an alle richtet, die wissen wollen, was sie außer dem Kauf von Wasser, Konserven und Toilettenpapier noch tun können.