Wohnen in der Region Zu Gast im bemalten Fachwerkhaus von Rauschendorf

Karl Josef Schmitz hat nie an dieser Adresse gewohnt - Am Tor 3 im Herzen von Rauschendorf. Dennoch verbrachte der 88-Jährige viele Stunden in dem alten Fachwerkhaus. Vor allem in seiner Kindheit, als seine „Tant“ Trina, die Schwester seines Vaters Wilhelm, hier schaltete und waltete. Nach ihrem Tod kaufte Karl Josef das großelterliche Haus der Erbengemeinschaft in den sechziger Jahren ab.