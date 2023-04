Landräte und Bauernverbände tagen Wolfsmanagement: Nicht nur beobachten, sondern auch aktiv handeln

Erste Bundesländer wie Brandenburg und Sachsen seien von Wölfen wieder stabil besiedelt. Das scheine sich auch im nördlichen Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen anzubahnen. Wolfsnachweise der jüngeren Vergangenheit und Nutztierrisse wie in der Eifel und im Rhein-Lahn-Kreis ließen erwarten, dass sich auch hier deutlich mehr Wölfe heimisch fühlen könnten. Das werde mit mehr Konflikten einhergehen, so Schreiber und seine Kollegen angrenzender Kreisbauernverbände, Josef Schwan und Matthias Müller. Schwan: „Es ist unser gemeinsames Anliegen, die unterschiedlichen Interessen der Landnutzung mit den Lebensraumansprüchen wild lebender Tiere in Einklang zu bringen.“