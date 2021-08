Beliebter Kaplan verlässt Thomasberg : Zum Abschied gibt es einen „Hausdrachen“

Thomasberg Kaplan Udo Casel verlässt nach 16 Jahren Königswinter.

„Wir werden schmerzlich vermissen, was du hier alles gemacht und geleistet hast“. Johannes Herzog, Vorsitzender des Ortsausschusses Thomasberg/Heisterbacherrott des Pfarrgemeinderates der katholischen Pfarreiengemeinschaft Königswinter am Oelberg, sprach am Sonntag vielen Menschen aus der Seele. Bei der Abschiedsmesse für Kaplan Udo Casel in der katholischen Kirche Sankt Josef in Thomasberg dankten Herzog und weitere Vertreter der Pfarreiengemeinschaft dem Geistlichen für 16 Jahre seelsorgerischen Dienst in der Gemeinde – zunächst als Diakon und in den vergangenen zwölf Monaten dann als Kaplan. Nun zieht es Casel dorthin zurück, wo seine kirchliche Laufbahn einst als Gemeindeassistent begonnen hat: nach Altenberg im Bergischen Land.