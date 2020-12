Öffentliche Kunst in Bad Honnef : Zwei neue Nachbarn für „Die Fliehende“

Bad Honnef Kunst am Bau: Verein zur Förderung von Kunst und Kultur übergibt zwei Bilder von Lars Ulrich Schnackenberg an das Rathaus.

In den 90er Jahren entstand die Idee eines Kunstraumes unter dem Ratssaal. 2002 hatte der Vorstand so viele Zusagen an Geld- und Sachspenden sowie Dienstleistungen, dass mit dem Bau begonnen werden konnte. Das Zentrum wurde am 20. September 2003 eröffnet. Seither ist es Ort vieler Ausstellungen. Corona-bedingt ist der Kunstraum aktuell geschlossen . Info: http://www.kunstraum-bad-honnef.de

Neue Nachbarn also für die „Die Fliehende“ von Walther Kniebe: Die Idee geht zurück auf den Tag, an dem die Skulptur als Stiftung des Vereins „Mucherwiese“, der sich um den Nachlass des Bildhauers und Malers kümmert, eingeweiht worden war. „Lars Ulrich Schnackenberg fragte mich bei diesem Anlass: Was halten Sie eigentlich von Kunst im öffentlichen Raum? Und ich sagte: Viel“, erinnerte Osterbrink, Geschäftsführer des Vereins.

„Wir öffnen das Rathaus immer wieder auch für Ausstellungen, um zu zeigen, es ist weit mehr als graue Verwaltung“, so Neuhoff an die Adresse der Stifter, denen er für ihr Engagement und die Bereitstellung der Bilder dankte. Und Farbe, so Neuhoff, sei halt ein Ausdruck des Lebens und dessen Vielfalt. Die zeige sich nun insbesondere in den beiden Bildern als Zeichen rheinischer Lebensart. „Wir“, so Professor Dieter Ronte in seinen einführenden Worte, habe Schnackenberg eine seiner Ausstellungen betitelt. Aus dieser seien letztlich auch die beiden nun öffentlich gezeigten Bilder resultiert. Symbolisch für das Wir stehen Szenen zwischen rheinischer Landschaft und Karneval, beides Identitätsfaktoren der Heimat. „Es sind dialogische Werke, sie geben für jeden Betrachter eine andere, eigene Antwort“, beschrieb Ronte die Ausstrahlung der Werke, in denen sich viele Details entdecken lassen.