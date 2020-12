Gerichtsurteil in Siegburg : 150 000 Euro nach Mordversuch

SIEGBURG/BONN Weil er seine Ex-Partnerin töten wollte, hat das Gericht einen Siegburger nach der lebenslangen Haftstrafe auch zu Schmerzensgeld verurteilt.

Zwei Leben zerstört

„Ihr Leben wurde grausam zerstört“, befand nun auch der Zivilrichter: Das gelte genauso für ihr ungeborenes Kind. Das Opfer war nämlich zum Zeitpunkt des Angriffs von dem Verurteilten schwanger. Das Kind hat sie aber in Folge des Angriffs verloren. Das Verbrechensopfer werde wohl nie wieder aus dem Koma erwachen, daher sei die Zivilklage begründet, heißt es in dem Urteil. Im Rahmen eines Prozesskostenhilfeverfahrens hatte die Anwältin des Opfers das Schmerzensgeld für ihre Mandantin beantragt, und der Zivilrichter erkannte dem Opfer eine Summe von 150 000 Euro zu.

Mit dem Messer in den Rücken gestochen

Als der Vater den gemeinsamen dreijährigen Sohn für einen verlängerten Wochenendbesuch abholen wollte, zückte er unvermittelt ein „typisch deutsches Kartoffelmesser“, wie es der Richter seinerzeit ausgedrückt hatte. Das stach er der Frau vor den Augen des Kindes dreimal in den Körper, während seine frühere Lebensgefährtin ihm den Rücken zuwandte. Danach drosselte er sein Opfer noch. Der Täter flüchtete nach dem Angriff in eine nahegelegene Pizzeria und trank dort ein Bier. Erst am folgenden Tag wurde er in Köln verhaftet.