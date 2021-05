Protest gegen Abschiebung einer albanischen Familie im Rhein-Sieg-Kreis : 4300 Menschen unterzeichnen Online-Petition

Rhein-Sieg-Kreis Vor zwei Wochen hat die Ausländerbehörde des Rhein-Sieg-Kreises eine Mutter und ihre drei Söhne nach Albanien abgeschoben. Die Entscheidung hat eine Welle des Protests ausgelöst: Viele fordern eine Rückführung der Familie.

Wie berichtet, war die Frau am 22. April morgens um vier Uhr von Ausländerbehörde und Polizei aus der Bonner Landesklinik, ihre jüngeren Söhne aus einem Siegburger Kinderheim und der älteste Sohn (16) aus dem alten Pfarrheim in Happerschoß, in dem die Familie lebte, abgeholt worden. Die Beamten setzten die Familie in Düsseldorf in ein Flugzeug nach Tirana. Dort lebt sie nun bei Verwandten, aber in Angst vor dem gewalttätigen Ex-Mann. Er war vor zwei Jahren abgeschoben worden.