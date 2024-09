850 Jahre Burg Windeck Wo der Geist von Evert von der Thyr noch sein Unwesen treibt

In ihren Mauern sollen Geist umgehen – die 850 Jahre alte Burg hoch über einer alten Siegschleife ist das Wahrzeichen von Windeck. Sie liegt auf 210 Meter über Normalnull und bietet bei klarer Sicht einen weiten Blick über die Hügel und Täler des Windecker Ländchens. Doch sie ist nicht das älteste Bauwerk an dieser Stelle. „Das Alte Castrum Vetus gab es schon im achten Jahrhundert auf dem Felssporn vor der jetzigen Burg. Sie war eine Sicherungsburg der Franken gegen die Sachsen, die 778 bis zum Rhein vorgedrungen waren“, erzählt Frieder Döring. Der gebürtige Dattenfelder hat sich seit seiner Kindheit mit der Geschichte der Burg und des 1962 geschliffenen Schlosses Windeck befasst. „Die Schloss-Ruine war ein toller Abenteuer-Spielplatz für uns Kinder damals“, so der 82-Jährige.