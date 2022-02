Sormas und ein neuer Impfstoff : Ab sofort können Impftermine mit Novavax gebucht werden

Rhein-Sieg-Kreis NRW-Gesundheitsminister Laumann äußert Verständnis für die Kritik an Sormas. Etliche Kommunen fordern eine Alternativlösung zu dem in der Corona-Pandemie eingeführten Verwaltungssystem. Terminevereinbarungen für Novavax-Impfungen sind ab sofort möglich.

NRW-Gesundheitsminister Minister Karl-Josef Laumann äußerte Verständnis für die Kritik an der Software Sormas , mit der die Gesundheitsämter den Corona-Status in ihren Kommunen verwalten - Infizierte und deren Kontaktpersonen erfassen. Ein Ministeriumssprecher bestätigte am Freitag die Skepsis des Hauses gegenüber der Anwendung, „insbesondere dem zögerlichen Prozess beim Ausrollen der Sormas-Version“. Seitens des Ministeriums sei angekündigt worden, „die weitere Perspektive des vom Bund geförderten Projektes zu klären und auf dieser Grundlage gemeinsam mit den Kommunen mögliche Konsequenzen zu beraten“. Wie berichtet, fordern etliche Kommunen eine Alternativlösung zum unbefriedigenden Verwaltungstool.

Zudem kündigte der Kreis am Freitag an, dass ab sofort in den beiden Impfstellen des Rhein-Sieg-Kreises in Sankt Augustin und Meckenheim Termine für eine Corona-Schutzimpfung mit dem Impfstoff Nuvaxovid des Herstellers Novavax vereinbart werden können. Der Protein-Impfstoff ist zur Grundimmunisierung mit zwei Dosen im Abstand von drei Wochen für Interessierte ab 18 Jahren zugelassen – zunächst aber vorrangig für Menschen, die unter die einrichtungsbezogene Impfpflicht fallen oder aber eine Unverträglichkeit auf die vorhandenen mRNA-Impfstoffe haben. Zum Nachweis müssen entweder ein Attest des Hausarztes oder eine Arbeitgeberbescheinigung vorgelegt werden. Das Buchungsportal ist zu erreichen unter rsk.impfsystem.de/visitor.