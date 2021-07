Sechs Monate auf Bewährung : Amtsgericht Siegburg: Mit 180 Stundenkilometern in die Kurve

Siegburg Ein junger Mann verursachte an Neujahr mit 180 Stundenkilometern einen schweren Unfall. Jetzt wurde das Urteil gefällt.

Sechs Monate zur Bewährung, ein weiteres Jahr ohne Führerschein – das sind die Inhalte eines Urteils, das Richter Herbert Prümper jetzt gegen einen 22-jährigen Angeklagten fällte. „Wir haben eine eklatante Geschwindigkeitsüberschreitung in Tateinheit mit Körperverletzung, allein die Verletzungen erfordern eine Freiheitsstrafe“, sagte Prümper in der Begründung seines Urteils.

Angeklagt war der 22-Jährige, weil er am 1. Januar dieses Jahres laut Staatsanwaltschaft zwischen 22.40 und 22.42 Uhr am Ortseingang von Niederkassel – aus Richtung Rheidt kommend – einen schweren Unfall verursacht hatte. Grob verkehrswidrig und Körperverletzungen verursachend hatte er in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war von 182 Stundenkilometern herunterkommend mit immer noch 102 Kilometern in den aus einer Seitenstraße kommenden Wagen des Verletzten gekracht.