24-Jähriger vor Gericht : Aus Panik vor der Polizei geflohen

Siegburg 24-Jähriger Niederkasseler landet wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Drogenkonsums vor dem Amtsgericht in Siegburg.

Die Polizei kannte den 24-jährigen Niederkasseler bereits als jemanden, dem der Führerschein entzogen war. Umso erstaunter waren die Beamten, als sie den Mann Anfang November in Niederkassel am Steuer eines Kleinwagens sahen. Also mit Blinklicht und Martinshorn hinterher. Als der Fahrer das bemerkte, gab er Gas und versuchte zu fliehen. Das gelang auch insoweit, als er schließlich durch die Pollergasse einer gesperrten Straße hindurchpasste, die Polizisten indes mit dem Streifenwagen nicht. Den Rest der Flucht setzte der Mann dann zu Fuß fort. Was nichts nützte, denn die Beamten kannten auch seine Wohnanschrift. Wo sie auch feststellten, dass der Mann Marihuana geraucht hatte. So landete der 24-Jährige jetzt vor Richterin Alexandra Pohl.