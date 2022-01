Verhandlung vor dem Amtsgericht Siegburg : Auseinandersetzung um aus dem Fenster geworfenen Müll

An einer Tankstelle in Siegburg gerieten zwei Männer in eine körperliche Auseinandersetzung. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Koall

Siegburg Ein 42-Jähriger schubste und trat einen 23-Jährigen in Folge einer Auseinandersetzung um achtlos weggeworfenen Müll. Vor Gericht erhielt der Angeklagte nun sechs Monate auf Bewährung wegen einfacher Körperverletzung.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Inga Sprünken

Das Urteil fiel milder aus, als von der Staatsanwaltschaft gefordert: Wegen einfacher Körperverletzung wurde ein 42-Jähriger am Mittwoch im Amtsgericht Siegburg zu sechs Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Der einschlägig Vorbestrafte hatte am Mittag des 17. Oktober einen 23-Jährigen an einer Tankstelle in Siegburg angegriffen, zu Boden geworfen und getreten. Dabei erlitt der Student Prellungen an den Rippen, der Hüfte und am Bein.

Wie sich in der Beweisermittlung herausstellte, hatten beide Parteien mit ihren Fahrzeugen an besagtem Sonntag längere Zeit an der Tankstelle angestanden. Nachdem der 42-Jährige, der mit seiner Beifahrerin in einem Jaguar-Cabriolet saß, getankt und Zigaretten geholt hatte, soll er ungeduldig gehupt haben. Er konnte wegen eines vor ihm stehenden Fahrzeugs einer gemeinnützigen Organisation nicht losfahren. Laut Aussage des Geschädigten warf er die Plastikverpackung der Zigarettenschachtel aus dem Seitenfenster.

Bewährung wegen Festanstellung

Das brachte die Freundin des 23-Jährigen in dem dahinter stehenden Pkw auf. Sie stieg aus dem Auto und sammelte den Müll ein, um ihn in den Papierkorb zu werfen. Daraufhin warf der Mann auch seine medizinische Maske aus dem Fenster. Der junge Mann aus dem hinteren Wagen stieg nun ebenfalls aus, hob die Maske auf und warf diese wieder in das offene Fenster zurück. Wie ein Überwachungs-Video der Tankstelle zeigte, sprang der Angeklagte daraufhin aus dem Auto und verfolgte den sich entfernenden Studenten. Er schubste den Geschädigten, sodass dieser zu Boden fiel. Dort soll ihm der 42-Jährige noch einen Tritt gegen das Schienbein versetzt haben.