Ausstellung des Kunstvereins für den Rhein-Sieg-Kreis : Ausstellung im Pumpwerk verbildlicht ideelle und musikalische Schwingungen

Siegburg Die Gemeinschaftsschau von 36 Mitgliedern des Kunstvereins beschäftigt sich unter dem Motto „Rhythmus, Schwingung, Töne“ mit bildnerischen Parallelen zur Musik und hatte dabei den 250. Geburtstag Beethovens als Inspiration.

Als einen „kleinen, längst überfälligen Reflex auf das Beethovenjahr 2020“ bezeichnete Reinhard Lättgen, Vorsitzender des Kunstvereins für den Rhein-Sieg-Kreis, die aktuelle Ausstellung. Überfällig war die die Schau, deren Planung bereits vor anderthalb Jahren angegangen wurde, wegen der Pandemie. Der Ausstellungstermin wurde immer wieder verschoben und sollte nun endlich stattfinden, erklärte Lättgen bei der Ausstellungeröffnung am vergangenen Samstag, „bevor wir wieder in ein großes Virus-Loch fallen“. Die überaus rege Teilnahme seiner bildschaffenden Künstler bestätige das große Bedürfnis einer gemeinsamen Ausstellung.

„Kunst lebt aus der Begegnung und der Reflexion,“ erklärte der Vorsitzende. Von rund 200 Mitgliedern im Kunstverein seien etwa 85 aktive Künstler. „Fast die Hälfte davon sind heute in einer Ausstellung vereint“, freute sich Lättgen. Mit ästhetischem Fingerspitzengefühl haben die Bilder verschiedener Künstlerinnen und Künstler in den ungewöhnlichen Ausstellungsflächen des Pumpwerks zusammengefunden. Unter der Federführung von Rolf Mallat und Masoud Sadedin verteilen sich die Bilder auf rund zweihundert Quadratmetern.

Ausstellungsräume unter der Erde

Die beiden erfolgreichen, aktiven Künstler kuratieren und hängen seit Jahren die Ausstellungen im Kunstverein. Nüchterne Metallkonstruktionen und weiße Betonwände erinnern an den ursprünglichen Funktionsbau, der heute drei Etagen an Freiflächen für Künstler bietet . Diese liegen zum größten Teil unter der Erde. Durch den Abstieg in die unterirdischen Räume kommen die Besucher den Werken nahe. Hier begegnet sie einem scheinbar fliegenden Geigenkasten von Ralf Merian, dessen Installation korrespondiert mit dem Bild eines Geigenkastens von Dieter Kraemer. Er begegnet Frank Engels Dreiergruppe, einer Personifikation von „Rhythmus, Schwingung und Töne“, ebenso einem abstrakten Farbenspiel von Ira Heidinger und den zwölf Einzelblättern von Andreas Trautweins kunstvoll gestaltetem Bonner Beethoven-Kalender.

Der unnachgiebige Takt eines Metronoms schallt wie ein Herzschlag durch die Räume und auch die Musik Beethovens liegt wie ein Duft in der Luft. Dass das Thema Corona ebenfalls Eingang in die Thematik der Kunstschau fand, liegt auf der Hand. Die Hennefer Künstlerin Ulrike Biermann etwa hat das Thema Schwingungen als Wahrnehmung von Signalen zwischen zwei Profilen dargestellt. „Es sind zwischenmenschliche Rhythmen, Schwingungen und Töne, die ich sichtbar gemacht habe“, so die Künstlerin. Während es in einem Bild von 2019 noch einen freien Austausch von Schwingungen gab, treffen diese im Folgejahr auf eine Plexiglaswand, hinter der die Wellen nur gebrochen weiterverlaufen.