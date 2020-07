In Neunkirchen-Seelscheid : Autofahrer bricht nach Wildunfall zusammen und stirbt

In Neunkirchen-Seelscheid

Neunkirchen-Seelscheid Ein Wildunfall auf der L318 hat in der Nacht zum Freitag zu einem Unglück geführt. Nachdem ein VW Golf ein Reh angefahren hatte, brach der Autofahrer plötzlich zusammen und starb. Nun ermittelt die Polizei.

Ein 62-jähriger Autofahrer ist in der vergangenen Nacht auf der Landstraße 318 verstorben. Der Mann war mit seiner Tochter in einem VW Golf in Richtung Oberheister unterwegs. Gegen 2.30 Uhr kam es auf der Landstraße zu einem Wildunfall. Dabei wurde ein Reh vom Golf angefahren.