Altersgerechtes Wohnen im Rhein-Sieg-Kreis : Awo-Wohnraumberatung fordert personelle Verstärkung

Rhein-Sieg-Kreis. Die Wohnraumberatung der Arbeiterwohlfahrt Bonn/Rhein-Sieg hilft Menschen dabei, möglichst lang im vertrauten Heim bleiben zu können. Die Nachfrage steigt, bei gleichbleibender Mitarbeiterinnenzahl.

Hilfe bei baulichen Anpassungen

In der Regel sind es ältere Menschen, aber auch jüngere Menschen mit körperlichen und demenziellen Einschränkungen und deren Familien, denen die Wohnraumberatung zur Seite steht. Die Mitarbeiterinnen informieren über bauliche und technische Anpassungen, Hilfsmittel und Finanzierungen, die einen Verbleib in der eigenen Wohnung ermöglichen – und sie zeigen auf, wie diese Schritte umgesetzt werden können. „In vielen Fällen konnte eine Unterbringung in einer Pflegeeinrichtung verhindert oder zumindest zeitlich herausgeschoben werden“, sagt Franz-Josef Windisch. Das bedeute im Einzelfall auch eine deutliche Kostensenkung für den Sozialhilfeträger.

Vier Mitarbeiterinnen teilen sich 2,75 Stellen

Laut Awo haben in den vergangenen 20 Jahren mehr als 5000 Ratsuchende das Angebot der Wohnraumberatung in Anspruch genommen. Die Mitarbeiterinnen haben in dieser Zeit mehr als 4000 Anpassungsmaßnahmen mit einem Investitionsvolumen von mehr als 19,6 Millionen Euro begleitet. In vielen Fällen habe eine sinnvolle technische Anpassung die Selbstständigkeit verbessern, noch vorhandene Kompetenzen unterstützen und die notwendige Sicherheit erhöhen können.