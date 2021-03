Konzertreihe hilft Kindern : Klassik-Bühne für das Wohnzimmer

Birgit Hund-Heuser von der Anlauf- und Beratungsstelle des Kinderschutzbundes Sankt Augustin freut sich über die Spende für ihr Besuchs-Café. Foto: Kinderschutzbund

Rhein-Sieg-Kreis Ein Cellist und ein Pianist aus dem Rhein-Sieg-Kreis haben aus klassischer Konzertreihe eine CD gemacht. Der Erlös von 5000 Euro kommt dem Kinderschutzbund zugute.



Außergewöhnliche Musik an außergewöhnlichen Orten – das war stets das Motto der Klassik-Bühne Rhein-Sieg. Doch im Jahr 2020 war alles anders. „Es war nicht möglich, dass Musikbegeisterte zur Klassik-Bühne kommen. Darum mussten wir die Klassik-Bühne zu den Menschen bringen“, sagte Wolfgang Schmitz. Das Vorstandsmitglied der Kreissparkasse (KSK) und federführender Stiftungsvorstand der KSK-Stiftung wollte, wie seine Mitstreiter, die über 20-jährige Tradition der Klassik-Bühne nicht einfach fallen lassen. Darum beschritten alle gemeinsam einen neuen Weg.

Aus Auftrittsverbot das Beste gemacht

Festival mal anders CD-Verkauf ersetzt klassisches Konzert Die Konzertreihe „Klassik-Bühne Rhein-Sieg“ findet jährlich im Herbst an wechselnden Orten im Kreisgebiet unter dem Künstlerischen Leiter Guido Schiefen statt. Im vergangenen Jahr wurde aufgrund der Pandemie eine CD aufgenommen. Diese kann gegen eine Spende von 20 Euro an den Kinderschutzbund Sankt Augustin erworben werden. Bestellungen per E-Mail an Kirsten Felgner, kirsten.felgner@ksk-koeln.de. spn

Guido Schiefen, der von Beginn an als künstlerischer Leiter der Klassik-Bühne fungiert und – wie Landrat Sebastian Schuster es formulierte - „Musikkollegen aus aller Welt in den Rhein-Sieg-Kreis bringt“ fand die Lösung. „Wir als Musiker sind ausgebremst und haben Auftrittsverbot. Was wünscht man sich da mehr, als wenigstens eine CD zu produzieren“, stellt der Cellist klar. Mehr als sonst hätte er überlegt, was er aufnehmen könne. Neben bekannten Stücken halte die Produktion, die Schiefen zusammen mit dem Pianisten Markus Kreul verwirklichte, auch für Kenner noch „echte Entdeckungen“ bereit.

CD kommt gut an

Ein altes Kloster als Aufnahmestudio und der dortige Steinway-Flügel von 1910 hätten die Arrangements für Cello und Klavier von Alfredo Piatti perfekt gemacht, erklärt der Musiker. An dem Ergebnis hätten sich auch die Kunden erfreut, sagte Ralf Klösges. Der Regionalvorstand der KSK-Direktion Rhein-Sieg schwärmte von der „wunderbaren Alternative“. Denn ebenso wie bei der Klassik-Bühne, die statt auf Eintrittsgelder auf Spenden setzt, ist auch die CD in der Kreissparkasse gegen eine Spende in Höhe von 20 Euro erhältlich. So kamen 2600 Euro zusammen, die die Kreissparkassen-Stiftung auf 5000 Euro aufstockte, wie Stiftungsreferentin Kirsten Felgner sagte. Das Geld übergab sie zusammen mit Stiftungsgeschäftsführer Christian Brand virtuell an Sybille Friedhofen. Die Vorstandsvorsitzende des Kinderschutzbundes Sankt Augustin und ihre Kollegin Birgit Hund-Heuser von der Anlauf- und Beratungsstelle freuten sich über die Spende, die dem Besuchs-Café zugutekommen soll.

Besuchs-Café erhält Spende

Der Kinderschutzbund betreibt seit 2014 in Kooperation mit der Siegburger Organisation in dessen Räumen das Besuchs-Café. In dem können sich nicht erziehungsberechtigte Eltern und ihre Kinder in einem geschützten Raum näherkommen. Jeden ersten Samstag im Monat zwischen 10 und 12 Uhr treffen sich Elternteile mit ihren Kindern bis 14 Jahren zu einem gemeinsamen Frühstück, zum Basteln und Spielen. „Bis zu 20 Menschen versammeln sich normalerweise“, berichtet Hund-Heuser. Da aber auch dieses Angebot coronabedingt ausfallen musste, hielt der Kinderschutzbund telefonisch Kontakt mit den Betroffenen.

„Manche haben Alternativen gefunden, manche erlitten einen totalen Kontaktabbruch“, erzählt die Sozialpädagogin. Zusammen mit Friedhofen hofft sie, das Besuchs-Café ab März wieder anbieten zu können. Dazu muss es jedoch mobilisiert werden. Mit der Spende sollen ein faltbares Mobil, Sonnenschirme, Picknick-Decken und Spiele angeschafft werden.

Foto: Konstantin Volkmar Der Künstlerische Leiter Guido Schiefen und Pianist Markus Kreul haben zusammen eine CD aufgenommen. ⇥ Foto: Konstantin Volkmar zurück

