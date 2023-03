Aus dem Bonner Landgericht Bewährung nach Drogenhandel mit Klingonenschwert

Das Klingonenschwert spielte letztlich für das Strafmaß keine entscheidende Rolle mehr: Vor der 10. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht ist eine 44-jährige Frau aus Nümbrecht des bewaffneten Drogenhandels für schuldig befunden und zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt worden. Das sogenannte Bat‘leth aus der bekannten Star-Trek-Fernsehserie spielte bei der Verurteilung nur eine untergeordnete Rolle. Zwei große Schwerter, die die Frau in ihrem Bettkasten aufbewahrt, hatte, seien deutlich geeigneter zur Verteidigung des Drogenvorrats gewesen, als der übrige Teil des beeindruckenden Waffenarsenals, das bei der Nümbrechterin sichergestellt worden war. So erläuterte es der Vorsitzende Richter Marc Eumann bei der Begründung der Kammerentscheidung.