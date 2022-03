Urteil vor dem Bonner Landgericht : Bewährungsstrafen nach Entführung in den Lohmarer Friedwald

Bewährungsstrafen nach Entführung in den Lohmarer Friedwald

Bewährungsstrafen haben zwei Männer vor dem Bonner Landgericht erhalten, die einen 23-Jährigen in den Lohmarer Friedwald entführt und diesen dort erpresst haben. Foto: dpa/Oliver Berg

Lohmar/Siegburg Sie haben einen 23 Jahre alten Siegburger in den Wald entführt, wo sie von ihm 10.000 Euro forderten. Das Bonner Landgericht hat die beiden Männer aus Siegburg und Troisdorf jetzt versuchter räuberischer Erpressung verurteilt.

„Es gibt eine Vorgeschichte, die aber im Nebel geblieben ist“, begann Richter Marc Eumann seine Urteilsbegründung: Der Vorsitzende der 10. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht hat am Mittwochmittag das Urteil gegen einen 24-jährigen Troisdorfer und seinen 26-jährigen Komplizen aus Siegburg verkündet. Die beiden Männer wurden wegen versuchten, besonders schweren Raubes beziehungsweise Beihilfe zu Bewährungsstrafen von einem Jahr und zehn Monaten respektive einem Jahr und vier Monaten verurteilt. Sie hatten einen 23-jährigen Bekannten aus Siegburg in den Lohmarer Friedwald verschleppt.