Video ging durchs Netz : Bewährungsstrafen nach eskaliertem Maskenstreit in Troisdorfer Supermarkt

Bonn/Troisdorf Zwei Männer hatten in einem Troisdorfer Supermarkt einen Streit vom Zaum gebrochen. Sie hatten die Tat gefilmt und ins Internet gestellt. Jetzt wurden sie verurteilt.

Vor der 1. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht sind am Freitagnachmittag zwei Männer zu Bewährungsstrafen von 16 beziehungsweise zehn Monaten verurteilt worden. Die Kammer befand den 36-Jährigen und seinen 39-jährigen Schwager der vorsätzlichen Körperverletzung, eines tätlichen Angriffs auf, beziehungsweise des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis für schuldig. Der Jüngere hat sich darüber hinaus der Beleidigung strafbar gemacht. Als Bewährungsauflage muss er 200 Sozialstunden ableisten.

Der Fall hatte im Frühjahr vergangenen Jahres viel Staub aufgewirbelt und entsprechend hoch war auch wieder das Medieninteresse an dem Urteil: Am 9. Mai waren der heute 36-Jährige mit seiner 31-jährigen Frau und deren 39-jährigem Halbbruder in einen Troisdorfer Supermarkt gegangen.

Präsenz der Polizei sei missbraucht worden

In der Drogerie ging der Plan nicht auf

Der Plan stammte von dem 36-Jährigen, einem gebürtigen Moldawier, der zu einer dort lebenden bulgarischen Minderheit gehört und seit gut zehn Jahren in Deutschland lebt. Gemeinsam mit seiner Frau wollte er einen Vorfall provozieren und anschließend als Video ins Netz stellen. „Komm mit uns – morgen ziehen wir in den Krieg!“, hatte die 31-Jährige dann anschließend ihrem Halbbruder geschrieben.

Der ließ sich überreden, von Krieg war aber in einem zunächst angesteuerten Drogeriemarkt noch keine Spur. Zwar ging das Trio auch dort ohne Maske shoppen, es interessierte aber schlicht niemanden. Erst in dem darauf besuchten Supermarkt sei dann alles schrecklich aus dem Ruder gelaufen, hatte der 39-Jährige vor Gericht ausgesagt.

Einer der Verurteilten ging erneut in den Markt

Eine Einschätzung, die das Gericht nun im Grundsatz teilt: Der 36-Jährige habe seinem Unwillen und seiner „etwas revolutionären Meinung“ Ausdruck verleihen wollen. Vor Gericht hatte der Angeklagte immer wieder seine den Staat ablehnende Grundhaltung herausgestellt, war in der Berichterstattung in die Nähe der Reichsbürgerszene gerückt worden. Dass der Gewaltausbruch aber zum Plan gehörte, glaubt das Gericht nicht. Insbesondere der 36-Jährige habe sich nach dem tätlichen Angriff auf den Polizisten schnell wieder beruhigt und sogar seinen Schwager zurückgehalten. Strafverschärfend wirkte sich aber das „Nachkarten“ des jüngeren Angeklagten aus: Einige Tage nach dem Vorfall ging er nämlich noch einmal in den Markt und beleidigte den Mitarbeiter. Auch filmte er sich während der Fahrt in seinem Auto, um seine Motivation erneut darzulegen und die Aufnahme anschließend ebenfalls ins Netz zu stellen.