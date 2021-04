Nach versuchtem Kindesmissbrauch : Angeklagter legt Berufung vor Bonner Landgericht ein

Bonn/Niederkassel Wegen eines Vorfalls in Niederkassel stand ein Busfahrer nun zum zweiten Mal vor Gericht. Er hatte Berufung gegen seine Verurteilung zu eine Bewährungsstrafe eingelegt. Jetzt zog er den Antrag zurück.

Weil es aber an einem Januartag im Jahr 2018 nicht beim Reden geblieben ist, hatte das Amstgericht Siegburg den 39-Jährigen wegen versuchten sexuellen Missbrauchs sowie der Vornahme von sexuellen Handlungen vor einem Kind zu einer Bewährungsstrafe von einem halben Jahr verurteilt. Dagegen war der Mann vor dem Bonner Landgericht in Berufung gegangen, nach zwei Verhandlungstagen und einem eindeutigen Hinweis des Berufungsrichters hat er seinen Berufungsantrag aber nun wieder zurückgenommen.

Junge ging mit Eltern zur Polizei

Das Amtsgericht war in seinem Urteil davon ausgegangen, dass der Fahrer an der Endhaltestelle in einem Niederkasseler Ortsteil sein Fahrzeug verlassen hatte, um auszutreten. Den Jungen, der als einziger Fahrgast noch in dem Bus sitzen geblieben war, forderte er nach Überzeugung des Gerichts auf, mit ihm nach draußen zu kommen.