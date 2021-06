Zwischen Bonn und Siegburg : Taktverdichtung der Linie 66 ist an Bedingungen geknüpft

Die Stadtbahnlinie 66 soll attraktiver werden. Ein Gutachten legt vor, unter welchen Bedingungen der Takt verdichtet werden kann. Foto: Dylan Cem Akalin

Sankt Augustin/Rhein-Sieg-Kreis Laut einem Gutachten ist die Taktverdichtung der Linie 66 unabdingbar. Doch diese hat Folgen für eine Kreuzung und die Feuerwehr.

Nur eine Taktverdichtung der Stadtbahnlinie 66 zwischen Siegburg und Bonn führt zu einer spürbaren Reduzierung des Verkehrs auf den Straßen. Ein 5-Minuten-Takt schafft nicht nur mehr Flexibilität für Fahrgäste, sorgt für mehr Komfort durch ein größeres Angebot an Sitzplätzen, sondern erhöht auch die Zuverlässigkeit. Ein leistungsfähiges und zuverlässiges ÖPNV-Angebot sorgt für mehr Akzeptanz und führt damit dazu, dass immer mehr Leute vom Auto in die Bahn umsteigen. „Ohne diese Taktverdichtung können Potenziale des ÖPNV nicht ausgeschöpft werden, da keine Reserven für zusätzliche Fahrgäste bestehen.“ Diese Ergebnisse der Korridorstudie zur Stadtbahn 66 in Sankt Augustin legten Lisa Klopf von der Planersocietät und Vanessa Zörns vom Zentrum für integrierte Verkehrssysteme (ZIV) am Donnerstag dem Kreisplanungsausschuss vor.

Während diese Aussagen vielleicht erwartbar waren, legten die beiden Gutachterinnen noch ein besonderes Augenmerk auf die infrastrukturellen Probleme vor allem auf dem Streckenabschnitt in Sankt Augustin und legten Verbesserungsvorschläge vor. Das Gutachten soll in der kommenden Woche auch im Fachausschuss in Sankt Augustin beraten werden.

Bedarf an der Verbindung wird steigen

Dass das aktuelle Angebot der Stadtbahnlinie 66 nicht zufriedenstellend ist, ist hinreichend bekannt. Beschwerden von Fahrgästen gibt es besonders über die schlechte Zuverlässigkeit der Linie. Selbst während der Lockdowns schafften es die Stadtwerke Bonn nicht, die Bahn hundertprozentig pünktlich verkehren zu lassen: Im ersten Quartal 2020 lag die Quote bei 86,9 Prozent, hieß es in einer gemeinsamen Planungsausschusssitzung von Bonn und Rhein-Sieg Ende 2020.

Die Grafiken der Gutachterinnen belegen, dass gerade in den Spitzenzeiten die Bahnen viel zu voll sind. Klopf spricht da von „Sardinenbüchsensituationen“. Die Sitzplätze reichen mehr oder weniger zwischen 10 und 15 Uhr, davor und danach wird es eng. Im tief roten Bereich sind sogar die Stehplätze zwischen 7 und 8.30 Uhr sowie nachmittags ab 16 Uhr.

Und die Nachfrage nach einem guten ÖPNV-Anschluss wird steigen, prognostizieren die Gutachterinnen, und das nicht nur, weil die stetig wachsenden Wohn- und Arbeitsplatzschwerpunkte in der Region dies verlangen, zusätzlich wird der zurzeit noch im Bau befindliche Verknüpfungspunkt der S 13 in Vilich zu einem weiteren Anstieg von Fahrgästen führen. Doch so, wie die 66 zurzeit aufgestellt ist, ist sie schon längst an der Belastungsgrenze. Und das, obwohl der Verkehrsanteil der Bahn gerade mal zehn Prozent ausmacht. Noch immer benutzen 63 Prozent der Pendler lieber das eigene Auto.

Zwölf Fahrten pro Stunde

Dabei lägen die Vorteile eigentlich auf der Hand: Schon allein, wenn man schaut, wie schnell die Bahn von Stadtgrenze zu Stadtgrenze unterwegs ist. Da ist sie nämlich gut zweieinhalb Minuten schneller als das Auto, und noch schneller, wenn das Auto im Stau steht. Allerdings, so räumen die Gutachterinnen ein, muss die Qualität der Bahn deutlich verbessert werden. Dann würden auch mehr Einwohner von ihr profitieren.

Die Planungen sehen eine Taktverdichtung mit zwölf Fahrten pro Stunde und Fahrtrichtung vor. Das bedeutet, dass in den Hauptverkehrszeiten zwischen 6 und 9 Uhr sowie zwischen 15 und 18 Uhr ein 5-Minuten-Takt eingeführt wird. Dies sollte die Mindestanforderung sein, so die Gutachterinnen. Zu den übrigen Zeiten sind tagsüber sechs Fahrten pro Stunde und Richtung vorgesehen. Wie berichtet, sollen bis Ende 2023 insgesamt 22 neue Stadtbahnfahrzeuge angeschafft werden, um überhaupt genügend Bahnen für solch eine Umstrukturierung zu haben – davon abgesehen, dass viele Wagen alt und reparaturanfällig sind.

Rückstaus werden zunehmen

Allerdings würde eine Taktverdichtung auch Auswirkungen auf Teile des Verkehrssystems in Sankt Augustin haben. Auch dies haben die Gutachterinnen analysiert. Schließlich wird eine Taktverdichtung ja auch Auswirkungen auf die Schrankenschließzeiten haben und damit auf den Verkehrsfluss an diesen Knotenpunkten. Die so genannten Worst-Case-Simulationen belegen eindrucksvoll, mit welchen Rückstaus man zum Beispiel an der Kreuzung Arnold-Janssen-Straße, B 56, Hennefer Straße zu rechnen hat – für den Fall, dass die Kreuzung so bleibt wie sie jetzt ist. Während die Situation an der Südstraße noch einigermaßen überschaubar wäre, würde die Kreuzung an der Arnold-Janssen-Straße den Verkehr bei den häufigen Schließzeiten kaum noch bewältigen können.

Die Gutachterinnen schlagen daher folgende Vorzugsvariante für diese Kreuzung vor: Aus Hangelar kommend müssten zwei Linksabbiegerspuren eingerichtet werden. Aus Richtung Menden kommend würde auf der Arnold-Janssen-Straße der Rechtsabbiegerstreifen von zwei auf einen reduziert werden, der Linksabbieger würde komplett wegfallen. Auf der Hennefer Straße würde der Bypass nach rechts entfallen, stattdessen gäbe es zwei Geradeausfahrstreifen.

Brandschutzbedarfsplan muss verändert werden

Konsequenzen hätte die Taktverdichtung auch für den Brandschutz im Stadtgebiet, vor allem für die Löscheinheit Hangelar, die ihren Standort bekanntlich westlich der Bahngleise hat, sowie die Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) in Mülldorf. Laut Brandschutzbedarfsplan sollte die Eintreffzeit der Feuerwehr acht Minuten betragen. Im Stadtgebiet gibt es übrigens sechs Einheiten. Die beiden Einheiten wären von Bahnübergängen und den Schließzeiten betroffen. Die Einheit Mülldorf könnte allerdings als Alternativroute die Unterführung der Ost-West-Spange nutzen. Für die Hangelarer gibt es keine direkte Alternativroute.

Den Anpassungsbedarf der Brandschutzbedarfsplanung hat die AntwortING beratende Ingenieure (Gutachter) ausgearbeitet. Während die ehrenamtlichen Einsatzkräfte aus Hangelar von den Schrankenschließungen auch bei ihren Anfahrtszeiten betroffen wären, gilt das für die Mitarbeiter des FTZ nicht, weil diese sich schon in der Zentrale aufhalten. Gleichzeitig würde aber die Relevanz der FTZ steigen. Die Gutachter und die Feuerwehr empfehlen daher, das FTZ möglichst an einen zentralen Standort zu verlegen. Außerdem sollen bei jedem Einsatz westlich der Bahnschienen gleichzeitig immer die Einheit Menden alarmiert werden.

