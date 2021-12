Prozess am Bonner Landgericht : Angeklagter Messerangreifer erscheint nicht zur Berufungsverhandlung

Bonn/Hennef Ein 47-jähriger Hennefer war wegen zwei Messerattacken zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Dagegen ging die Staatsanwaltschaft in Berufung. Doch der Angeklagte kam nicht zum Verhandlungstermin.

Ein 47-jähriger Mann aus Hennef sollte sich auf Antrag der Staatsanwaltschaft in einem Berufungsverfahren vor dem Bonner Landgericht verantworten. Staatsanwalt, Verteidiger und Richter warteten allerdings vergeblich auf den erstinstanzlich wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und elf Monaten Verurteilten. So blieb dem Gericht nichts anderes übrig, als die Verhandlung für den kommenden Februar neu anzusetzen.

Attackierter des Kindesmissbrauchs schuldig

Der erste Vorfall ereignete sich am 15. Januar 2019 am Busbahnhof in Hennef. Der 47-Jährige begegnete dort einem Bekannten, den er verdächtigte, dessen eigene und die zehnjährige Tochter einer engen Freundin sexuell missbraucht zu haben. Als er den Mann zur Rede stellen wollte, kam es schnell zu verbalen Beleidigungen, die direkt in eine körperliche Auseinandersetzung mündeten. Der Angeklagte zückte ein Klappmesser und fügte dem Verdächtigten eine drei Zentimeter lange Schnittwunde an der rechten Wange zu. Der Attackierte wurde später tatsächlich des Kindesmissbrauchs in fünf Fällen überführt und zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt. Unter den Opfern war auch die Tochter der Bekannten des Angreifers, einen Übergriff auf die eigene Tochter hatten die Richter allerdings nicht festgestellt.