Europawahl 2024 Gemeinsames Zeichen für Demokratie

Nachdem Ende Januar zahlreiche Demonstrationen gegen die AfD und Rassismus stattfanden, haben sich in vielen Kommunen überparteiliche Bündnisse zur Stärkung der Demokratie gebildet. Vor der Europawahl erneut aktiv zu werden, war bei beiden Initiativen bereits länger in Planung. Denn im Jahr 2019 lag die Wahlbeteiligung in Niederkassel bei 66,4 Prozent und in Siegburg bei 61,4 Prozent. „Wer nicht wählt, trifft damit automatisch eine Entscheidung gegen die Demokratie“, so das Netzwerk aus Niederkassel.