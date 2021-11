Appell von Stephan Vehreschild : Bürgermeister von Niederkassel ruft zu Corona-Impfung auf

Rhein-Sieg-Kreis Die Zahlen der Corona-Neuinfektionen steigen rasant – auch im Rhein-Sieg-Kreis. Niederkassels Bürgermeister Stephan Vehreschild appelliert an die Bevölkerung, „sich solidarisch zu zeigen und impfen zu lassen“.

Mit einem dringenden Appell, sich impfen zu lassen, hat sich Niederkassels Bürgermeister Stephan Vehreschild an die Bevölkerung gewandt. „Die Corona-Pandemie begleitet uns schon viele Monate und ein Ende ist leider nicht in Sicht. Die Inzidenzzahlen steigen derzeit rasant, es ist das bittere Gefühl, als mache das Coronavirus gerade einige Freudensprünge. Diese Entwicklung ist für uns Menschen ein Trauerspiel“, so Vehreschild. „In den letzten Monaten mussten wir erleben, dass viele Menschen, auch und gerade hier in Niederkassel, an den gesundheitlichen Folgen der Pandemie litten, leiden und zum Teil noch lange leiden werden. Viele, viele Menschen sind erkrankt und leider sind auch zahlreiche pandemiebedingt verstorben. Dies muss ein Ende haben, packen wir es weiterhin gemeinsam an.“