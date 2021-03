Hennefer Sportschule erhält Förderung : Bund sendet mit Finanzierung „sportliches Signal“

Hennef Bundestag unterstützt mit knapp 2,3 Millionen Euro die Sanierung des Hallenbades und des Dachs der Dreifachsporthalle Meiersheide.

Zudem beteiligt sich der Bund laut Sebastian Hartmann mit insgesamt 1,6 Millionen Euro an den Gesamtkosten über 3,5 Millionen Euro, die für die Sanierung des Sportparks in Selhof in Bad Honnef veranschlagt werden. „Ich freue mich für die Bürgerinnen und Bürger in Hennef und Bad Honnef, dass die drei Einrichtungen nun mit Hilfe des Bundes in Schuss gebracht werden können“, sagte Hartmann. Alle Mittel stammen laut dem Bundestagsabgeordneten aus dem Programm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ der Bundesregierung. Die Gelder helfen nach Ansicht des SPD-Politikers auch der hiesigen Wirtschaft, weil Sanierungsarbeiten oft von lokalen Unternehmen durchgeführt würden.