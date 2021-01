Corona: So läuft die Kontaktnachverfolgung : Bund und Länder wollen Studierende einsetzen

Rhein-Sieg-Kreis Der Rhein-Sieg-Kreis ist Vorreiter beim System Sormas: Sein Gesundheitsamt nutzt das Epidemie-Management-System seit dem vergangenen Sommer. Jetzt soll es bundesweit zur Corona-Bekämpfung genutzt werden.

Bundeswehrsoldaten unterstützen das Kreisgesundheitsamt

Bei einem Besuch Anfang Januar in Siegburg hatten die NRW-Minister Karl-Josef Laumann und Andreas Pinkwart noch auf Überzeugungskraft gesetzt und das Kreisgesundheitsamt zum Vorbild gemacht. Außerdem haben sie am vergangenen Wochenende einen Brief an die Kommunen geschrieben, wonach NRW in kurzer Zeit einen deutlichen Fortschritt beim flächendeckenden Einsatz von Sormas erreicht habe. „Dass in so kurzer Zeit die Anzahl der Gesundheitsämter, die Sormas nutzen oder sich aktiv damit befassen, von sechs auf 35 gestiegen ist, ist ein gutes Signal“, so Pinkwart. Damit liege Nordrhein-Westfalen in der digitalen Nachverfolgung schon jetzt über dem Bundesdurchschnitt. Bei der flächendeckenden Einführung in allen 53 Gesundheitsämtern im Land bekommt er jetzt Rückenwind vom Bund. Die Stadt Bonn beispielsweise arbeitet bisher mit dem selbst entwickelten System „Covid Digital“.