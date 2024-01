Spirit Saints fliegen in die USA Cheerleader aus Siegburg nehmen an Weltmeisterschaften teil

Spannung liegt in der Luft, als die Spirit Saints-Cheerleader aus Siegburg zum letzten Mal vor den Landesmeisterschaften in ihrer Heimatstadt trainieren. Vor gut einem Jahr wurde die Spirit Saints neu gegründet. Die Corona-Pandemie hatte auch dem Siegburger Turnverein zugesetzt, sodass das Team zunächst nicht weiter bestehen konnte. Trotz allem sind die Saints erfolgreich in die erste Saison gestartet und haben sich gleich bei den Regionalmeisterschaften im vergangenen Jahr für die Landesmeisterschaften qualifiziert. Doch die Verbandsmeisterschaften, die in Deutschland jedes Jahr stattfinden, sind nicht die einzigen Meisterschaften in dieser Saison, an der das Cheerleading-Team teilnimmt.