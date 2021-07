Angebot im Impfzentrum : Geringer Andrang bei Impfungen ohne Termin im Rhein-Sieg-Kreis

Rhein-Sieg-Kreis Seit diesen Montag können sich Bürger ohne Termin im Impfzentrum in Sankt Augustin gegen Corona impfen lassen. Zum Start war die Nachfrage jedoch gering. Der Rhein-Sieg-Kreis berät nun, wie man mehr vor Ort impfen kann.

Denn nur wenn möglichst viele Menschen den vollen Impfschutz haben, kann sich das Virus nicht mehr nennenswert verbreiten. Solange es noch im Umlauf ist, kann es sich auch weiter verändern und möglicherweise irgendwann die Immunisierung umgehen. „Escape-Variante“ nennen das die Mediziner. Am Montag nun zogen die leitende Impfärztin, Jacqueline Hiepler, und ihre Kollegen am Standort Sankt Augustin die Spritzen auf in der Erwartung möglichst vieler Impfwilliger. Der Andrang blieb allerdings überschaubar. Gegen 14 Uhr waren erst 90 spontan Entschlossene gekommen. Insgesamt können im Impfzentrum des Kreises bis zu 2000 Menschen am Tag geimpft werden.