Impfung gegen Covid-19 : Hier sind im Rhein-Sieg-Kreis noch Impftermine frei

Mehrere Arztpraxen bieten im Dezember im Rhein-Sieg-Kreis Impftermine an. Foto: dpa/Christoph Soeder

Rhein-Sieg-Kreis Um den hohen Inzidenzen und der erhöhten Hospitalisierungsrate entgegenzuwirken, bieten mehrere Arztpraxen im Rhein-Sieg-Kreis terminfreie Impftage an. Auch das Impfmobil ist weiterhin im Einsatz.



Am Samstag, 18. Dezember, organisieren die Hausarztpraxis Pütz und die Stadt Niederkassel von 9 bis 17 Uhr einen freien Impftag in der Alfred-Delp-Realschule Mondorf in der Langgasse 126. Impfwillige können ohne Termin kommen. Erst- und Zweitimpfungen sind ab einem Alter von zwölf Jahren möglich, ein Zweitimpftermin wird in Folge garantiert. Boosterimpfungen sind in Mondorf bei Zwölf- bis 17-Jährigen möglich, wenn seit der letzten Impfung mindestens sechs Monate vergangen sind.

Bei Boosterimpfungen unter 16 Jahren muss die Einwilligung von beiden Erziehungsberechtigten unterschrieben werden. Kinder bis elf werden nicht geimpft, Menschen unter 30 erhalten ausschließlich den Impfstoff von Biontech. Es sind Kapazitäten für 1000 Impfungen vorhanden. Die Warteschlange wird sich auf dem Schulhof im Freien befinden, daher wird um passende Kleidung gebeten. Weitere Informationen sowie die auszufüllenden Einwilligungs-, Anamnese- und Aufklärungsbögen gibt es unter impfung.hausarzt-puetz.de.

Impfungen in Arztpraxen

Ebenfalls am Samstag bietet die Gemeinschaftspraxis Dr. Thomas Anke und Dr. Jacqueline Hiepler in Zusammenarbeit mit der Stadt Hennef zwei öffentliche Impfaktionen an. Interessierte können ohne Terminvereinbarung teilnehmen. Die Impfungen finden in der Meys Fabrik, Beethovenstraße 21, statt. Von 10 bis 16 Uhr kann sich jeder ab 16 Jahren dort impfen lassen. Geimpft werden Biontech oder Moderna, je nach Verfügbarkeit und so lange der verfügbare Impfstoff ausreicht.

Die gynäkologische Praxis Dr. Peiler & Dr. Bruski führt am Sonntag, 19. Dezember, eine Covid-19-Impfaktion in ihrer Praxis in Niederkassel-Rheidt durch. Verimpft wird der mRNA-Impfstoff der Firma Moderna, den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) folgend, für alle Personen ab 30 Jahren. Die Praxis bietet Erst-, Zweit- sowie Booster-Impfungen an. Termine werden ausschließlich online über die Website impfen.praxispeiler.de vergeben.

Kreis impft im mobilen Impftruck

In der Woche ab dem 20. Dezember bietet zudem das mobile Team des Rhein-Sieg-Kreises verschiedene Impfmöglichkeiten in den Kreiskommunen an. Verimpft werden im Impftruck Impfstoffe von Biontech an alle ab zwölf Jahren und Schwangere sowie von Johnson & Johnson an alle ab 60 Jahren. Impfwillige ab 30 Jahren werden vorrangig mit dem Impfstoff von Moderna geimpft.

Interessierte können laut aktuellem NRW-Beschluss schon nach Ablauf von vier Wochen nach der Grundimmunisierung bei den Impfangeboten des Rhein-Sieg-Kreises eine Auffrischungsimpfung erhalten. Die Booster-Impfung ist erst ab einem Alter von 18 Jahren möglich. Durch die geänderte Regel kann es laut Kreis beim Impfen ohne Termin zu verlängerten Wartezeiten kommen.

Unterlagen unterschrieben mitbringen

Die Stiko empfiehlt derzeit für Auffrischungsimpfungen einen Abstand von sechs Monaten beziehungsweise in Einzelfällen von fünf Monaten nach einer Grundimmunisierung mit Biontech. Nach einer Impfung mit Johnson & Johnson sei ein Abstand von vier Wochen einzuhalten. Impfwillige sollten bei allen Aktionen ihren Personalausweis und, falls vorhanden, ihren Impfpass mitbringen. Auch die vorab ausgefüllten Aufklärungsbögen des RKI zur mobilen Impfung sollten mitgebracht werden. Bei Zwölf- bis 15-Jährigen muss eine erziehungsberechtigte Person eine Einverständniserklärung unterschreiben. Zur Impfung selbst müssen die Kinder von einer erziehungsberechtigten Person begleitet werden. Die aktuellen Unterlagen gibt es zum Download auf rhein-sieg-kreis.de/impfen.

Die Termine im Rhein-Sieg-Kreis:

Eitorf: Donnerstag, 16. Dezember, 10 bis 16 Uhr, auf dem Marktplatz.

Neunkirchen-Seelscheid: Freitag, 17. Dezember, 10 bis 16 Uhr, auf dem Sportplatz Breitscheid.

Siegburg: Samstag, 18. Dezember, 10 bis 15 Uhr, im Stadtmuseum, Markt 46. Zusätzlich findet zwischen 10 und 16 Uhr auch die Impfaktion in der Kantine des Kreishauses statt.

Königswinter: Montag, 20. Dezember, 10 bis 16 Uhr, auf dem Parkplatz am Palastweiher.

Rheinbach: Dienstag, 21. Dezember, 10 bis 16 Uhr, am Glasmuseum, Himmeroder Wall 6.

Bornheim: Mittwoch, 22. Dezember, 10 bis 16 Uhr, auf dem Porta-Parkplatz.

Swisttal-Odendorf: Donnerstag, 23. Dezember, 10 bis 16 Uhr, am Zehnthof.

Zwischen Weihnachten und Neujahr finden keine mobilen Impfaktionen im Kreis statt. Die Impfstellen in der Huma Shoppingwelt in Sankt Augustin und Im Ruhrfeld 16 in Meckenheim sind aber von Dienstag, 28., bis Donnerstag, 30. Dezember, jeweils von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Dort impft das Team sowohl mit als auch ohne Termin.