Holzmangel in der Region : Dachstühle sind 5000 Euro teurer

Ein Haus zu bauen, wird immer teurer. Ein Grund dafür sind die rasant steigenden Holzpreise. Foto: picture alliance/dpa/Kai Remmers

Rhein-Sieg-Kreis Die Preise für Bauholz haben sich seit Januar vervierfacht. Händler und Innungsmeister schildern die Folgen

Wer Bauholz braucht, fragt mittlerweile kaum noch nach dem Preis. „Wer für einen Dachstuhl Konstruktionsvollholz benötigt, muss heute locker den dreifachen Preis zahlen. Das machen bei einem Einfamilienhaus schnell 4000 bis 5000 Euro Mehrkosten aus“, sagt der Siegburger Holzhändler Heiner Schyns. Den Preis, den er heute nennt, könne er kaum noch eine Woche halten. „Ich bin zurzeit mehr mit der Preispflege und Materialbeschaffung als mit dem Verkauf beschäftigt“, sagt der Holzland-Geschäftsführer. „Sowas habe ich noch nie erlebt.“

„Das ist besonders bitter für die Endkunden“, sagt Thomas Mandt, stellvertretender Obermeister der Zimmerer-Innung Bonn/Rhein-Sieg mit eigenem Betrieb in Niederkassel-Mondorf. „Wenn ich mich vertraglich nicht abgesichert hätte, hätte ich heute Insolvenz anmelden müssen“, sagt er. Ende 2020 habe er schon angesichts der Nachrichten so ein „Bauchgefühl“ gehabt, bei zwei Großbauprojekten Preisgleitklauseln in die Verträge aufzunehmen. „Wenn ich die Bauvorhaben wie üblich unterzeichnet hätte, wäre ich jetzt insolvent.“ Dabei kaufe der Zimmerer, der hauptsächlich Dachstühle baut, praktisch täglich Holz ein. Diesmal aber habe er vorgesorgt. Die Lager seien voll, sogar auf Nachbargrundstücken habe er Holz eingelagert – von Stammkunden, denen er empfohlen habe, Holz schon Monate, teilweise ein halbes Jahr, vor Baubeginn zu besorgen.

So ist die Situation bei Tischlern Hartholz ist genügend da, Spanplatten nicht Weniger dramatisch sieht die Materialsituation bei den Tischlern und Schreinern aus. Obermeister Wilhelm Gießelbach sieht im Bereich der Harthölzer wie Buche und Eiche, die er etwa für den Treppenbau benötigt, keine gravierenden Preissteigerungen. „Das bewegt sich bei etwa fünf Prozent. Das kann man mit den Preissteigerungen beim Bauholz gar nicht vergleichen“, so der Handwerksmeister aus Ruppichteroth. Sorgen bereite seiner Branche indes die Beschaffung von Spanplatten. Da der darin benutzte Kleber teurer geworden sei, gäbe es auch dort Preissteigerungen, aber die Nachfrage sei derzeit so hoch, dass die Hersteller Lieferschwierigkeiten hätten. „Bestimmte Dekors bekommen Sie gar nicht, und einige Hersteller haben die Lieferungen sogar kontingentiert.“ ca

Aus der Branche weiß Mandt, dass es schon Betriebe gebe, die trotz voller Auftragsbücher in Kurzarbeit gehen mussten, weil sie kein Material zum Verarbeiten bekommen. Im Bereich der Innung Bonn/Rhein-Sieg gebe es zwar noch keinen ähnlichen Fall, aber mit etwas mehr als 20 Mitgliedern ist sie auch relativ klein.

Und das Problem sei nicht nur das sogenannte Käferholz, sagen Schyns und Mandt übereinstimmend. Die vom Borkenkäfer befallenen Fichten würden zu nahezu hundert Prozent nach China verkauft. Dabei ist das Holz eigentlich keine Minderware. Denn Borkenkäfer siedeln sich direkt unter der Rinde an und richten keinen Schaden an der Holzstruktur an. Das Holz selbst wird nicht in Mitleidenschaft gezogen, aber es gibt Farbveränderungen, die entstehen durch symbiontische Pilze. Diese Farbveränderungen, so Experten, reduzierten aber nicht die Festigkeit des Holzes, stellten allerdings eine „optische Entwertung“ dar. Will man aber nur das tadellose Holz, dann gibt es etwa 30 Prozent Verschnitt.

Viele Sägewerke konnten so viel Holz gar nicht aufnehmen, auch weil genügend anderes Holz da war. Zudem werden die Stämme meistens eh gleich in Container gelagert und unbearbeitet nach China verschifft. Wolfram Rösgen leitet mit seinem Bruder Christian das Sägewerk Buchen in Sankt Augustin bereits in vierter Generation. „Wir haben gut zu tun“, sagt er. Allerdings hat sich das Sägewerk mit den Jahren immer mehr in Richtung Privatkunden orientiert und produziert vor allem Holzpellets, Holzbriketts und Kaminholz, aufgrund der hohen Nachfrage und des vorhandenen Rohholzvorrats habe man zuletzt aber auch wieder Dachlatten hergestellt. Das sogenannte Käferholz, meint der Fachmann, ließe sich aufgrund der Beschaffenheit ohne weiteres verarbeiten, aber einmal komme das verfärbte Holz bei deutschen Kunden nicht an, und außerdem gebe es da genaue Vorschriften, welches Holz wo eingesetzt werden dürfe.

„Die DIN-Anforderungen sind da ganz genau“, bestätigt Mandt. Ist ein Stamm von einer Holzwespe befallen, dann lasse sich dieses noch eher verwenden. Aber von Borkenkäfern befallene Stämme seien in Deutschland für die Verwendung im Bau nicht zugelassen. Der stellvertretende Obermeister macht aus seinem Ärger darüber keinen Hehl. Davon abgesehen, dass die Vorschriftenflut überhand nehme, mache es überhaupt keinen Sinn, Käferholz nicht zu nutzen. Die statische Beschaffenheit werde ja gar nicht angegriffen, wenn das Holz relativ schnell weiterverarbeitet werde. Immerhin nutzten der asiatische und der amerikanische Markt diese Hölzer weiterhin.

Und genau das beeinflusse besonders den Holzmarkt in Deutschland: das US-amerikanische Konjunkturprogramm für die Bauwirtschaft. Der Bergkiefernkäfer hat in Kanadas Wäldern massiv zugeschlagen, sodass der amerikanische Hauptlieferant weniger liefern kann. Die fehlenden 25 bis 30 Prozent Holzmengen kaufe man daher aus Europa. „Und das hat die Preise – wie bei kaum lieferbaren Dachlatten – teilweise sogar vervierfacht“, sagt Schyns.

„Wir haben zum Beispiel auch eine starke Nachfrage nach OSB-Platten (Oriented Strand Board). Die kommen fast gar nicht erst in den Verkauf, weil sie oft schon komplett vorbestellt sind“, so der Holzhändler.