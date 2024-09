Aus dem Amtsgericht Siegburg Warum ein Einbrecher die sechs Monate Strafe in Haft absitzen muss

Siegburg · Ein 34-jähriger Angeklagter war Anfang 2024 in Bad Godesberg in ein Haus eingestiegen. Was da passierte, führte zu einer Verurteilung – ohne Bewährung.

22.09.2024 , 16:00 Uhr

Wegen mehrer Taten muss sich ein 34-Jähriger vor dem Siegburger Amtsgericht verantworten. Foto: Meike Böschemeyer

Von Paul Kieras