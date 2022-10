Klima in Sankt Augustin : Das Beratungsangebot für Klimaschutz bleibt bestehen

Sankt Augustin Positive Bilanz nach sechs Jahren: Siedlungskonzept für Berliner Straße und Spichelsfeld hat zu konstruktivem Austausch geführt. Dächer und Fenster isoliert.

Fahrradboxen und offenes Gärtnern

Ein paar Dinge sind aber laut Gleß bereits umgesetzt worden. So wurden einige Dächer neu isoliert, Fenster ausgetauscht und ein Sanierungskonzept für ein Mehrfamilienhaus der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft Rhein-Sieg (GWG) sowie für Fahrradboxen erstellt. Zudem wurde ein „Open-Gardening Projekt“ an der Berliner Straße in die Tat umgesetzt, bei dem Bewohner der dortigen GWG-Häuser Patenschaften für die angelegten Beete übernommen haben, sie in Eigenregie bewirtschaften und sogar eine AG gründeten.