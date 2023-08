Sankt Elisabeth Kaffeeklatsch im Siegburger Gotteshaus

In diesem Zusammenhang weist sie darauf hin, dass auch Besucher mit Rollstuhl und Rollator problemlos in die Kirche gelangen könnten. Gerade Alleinstehenden biete sich die Chance, Anschluss zu finden. Sie hofft auch, dass junge Leute und Familien das Café nutzen. Sogar an einen Wickeltisch hat die Bürgergemeinschaft gedacht. Viel Lob gab es von den ersten Besuchern, unter ihnen Monika Zemlin. „Ich bin wirklich begeistert. Wenn ich Zeit habe, werde ich regelmäßig hier sein, um mit anderen ins Gespräch zu kommen“, sagt sie. Margarete und Gerhard Dietzel freuen sich besonders darauf, „Leute zu sehen, die man lange nicht getroffen hat.“ Sie wollen ebenfalls an den Nachmittagen teilnehmen, an denen das Café geöffnet hat. Denn sie wohnen ganz in der Nähe und beide sind auf einen Rollator angewiesen. Bis zur Kirche zu kommen, sei für sie aber kein Problem, sagen die Eheleute.