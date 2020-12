Versehentlich Mailverteiler veröffentlicht : Datenpanne bei Infomail an England-Rückkehrer

Rhein-Sieg-Kreis Reisende finden Mailadressen von 175 weiteren Betroffenen in ihren Unterlagen. Sammelmailverteiler war für alle sichtbar.

Zu ihnen gehört Nicolas Klein-Zirbes. Der 25-Jährige, der an der Universität in London seinen Master in Internationaler politischer Ökonomie absolviert und den Weihnachtsurlaub bei der Familie in Königswinter verbringt, war am 18. Dezember von London nach Köln-Bonn geflogen – also noch vor Verschärfung der Corona-Regeln ab dem 21. Dezember. Das Einreiseprozedere ist dem Studenten nicht neu. „Ich war kurz zuvor schon einmal zu Hause. Da lief viel noch physisch, so musste das Einreiseformular auf Papier ausgefüllt werden.“ Das immerhin, sagt er, gehe nun digital.