Diamantene Hochzeit in Sankt Augustin Das Geheimnis für eine gute Ehe sind gegenseitige Achtung und Toleranz

Klaus wurde ebenfalls in Berlin geboren, zog als Einjähriger mit den Eltern zunächst in den Schwarzwald, sieben Jahre später nach Saarbrücken. Dort begann er nach Abschluss der Höheren Handelsschule eine Ausbildung als Steuerinspektor, die er in Bonn beendete, nachdem die Familie 1961 dorthin gewechselt war. Seine berufliche Karriere begann der 84-Jährige im Finanzamt Bonn, danach ging er zum Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, er wechselte 1987 in das Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Bundesministeriums und blieb dort bis 1997, musste dann aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand gehen.